Le club de Xavi Al Sadd insiste sur le fait que Barcelone n’a fait aucune approche en tant que légende du club de la Liga en remplacement d’Ernesto Valverde

Barcelone n’a fait aucune approche officielle pour Xavi, a déclaré son club actuel, Al Sadd.

L’ancien milieu de terrain a quitté le club catalan en 2015 pour rejoindre le club du Qatar en tant que joueur avant de devenir entraîneur.

Xavi a été lié à un retour au camp de Nou

La radio catalane RAC1 et le journal espagnol AS ont rapporté que le directeur sportif de Barcelone, Eric Abidal, ancien coéquipier de Xavi, et le PDG Oscar Grau avaient rencontré l’ancien milieu de terrain et lui avaient proposé un contrat de deux ans et demi pour remplacer Ernesto Valverde comme entraîneur.

L’athlète de 39 ans est entré dans les rangs des jeunes à Barcelone pour être l’un de leurs meilleurs joueurs dans l’un de leurs sorts les plus réussis de l’histoire.

Xavi a remporté huit titres de LaLiga, quatre ligues de champions et une foule d’autres trophées avec le Barça, tandis que ses 133 sélections espagnoles comprenaient trois titres internationaux majeurs successifs aux championnats d’Europe 2008 et 2012 et à la Coupe du monde 2010.

Al Sadd a répondu aux informations de vendredi par une déclaration sur son site Web dans laquelle le directeur général Turki Al-Ali a accepté que Xavi finisse par rentrer chez lui, mais a nié toute approche immédiate.

Il a déclaré: «Le problème du départ de Xavi à Barcelone est normal et attendu car il sera dans son club.

«C’est sa première maison et il doit y retourner à l’avenir, mais à partir d’aujourd’hui, Xavi est l’entraîneur d’Al Sadd. Xavi et son équipe se concentrent sur le match de demain contre Al-Rayyan (en Coupe du Qatar).

“Nous savons qu’un club de la taille et du professionnalisme de Barcelone s’adressera aux chaînes officielles pour parler de ces questions.”

