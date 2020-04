“Le club est en faillite économiquement et moralement”

Victor Font, candidat à la présidence de Barcelone et chef de file du projet Sí al futur, a exigé par une lettre ouverte “un maximum de prudence et de transparence” au conseil d’administration culé dans les opérations avec les joueurs, au milieu des soupçons de corruption soulevés par le ancien vice-président institutionnel Emili Rousaud. Le préfet a également assuré que le club était en “faillite économique et morale”.

«Depuis longtemps, Sí al Futur avertit les membres du Barça que le club se dirige vers la tempête parfaite: il doit remplacer la meilleure génération de footballeurs de l’histoire, construire et financer l’Espai Barça et concourir contre les sociétés aux ressources financières presque illimitées “, a-t-il déclaré.

La lettre indiquait ensuite: «De même, nous avons assisté à une escalade de chapitre embarrassante du comportement institutionnel du club dans lequel le dernier cache le sérieux du précédent, culminant ces derniers jours avec des accusations et de sérieux reproches entre dirigeants et six démissions d’un coup.

“Le Barça lui-même est en danger”

«Juste au moment où la seule priorité devrait être de sortir le club de cette crise, la présidence annonce une nouvelle restructuration du conseil d’administration pour rester au pouvoir. Maintenant, ce qui est en danger, c’est le Barça lui-même “, a-t-il dénoncé” Oui à l’avenir “.

En ce sens, la lettre soulignait que “le modèle de gestion qui” ces dernières années nous a permis d’être le meilleur club multisports du monde “n’est plus utile. Vous avez également évalué “Insoutenable” une attitude de «manque de transparence» en «facturant plus que quiconque mais en dépensant tout, et en devant vendre ou échanger des joueurs à la dernière minute de chaque saison pour équilibrer les comptes serrés».

«Dans des conditions normales, la gravité des événements aurait poussé‘ Sí al Futur »à demander sa démission et l’appel immédiat à des élections anticipées. Il serait irresponsable de ne pas le faire. Mais avec le pays confiné et sans savoir quand nous reprendrons une vie normale, il est pratiquement impossible de recueillir des signatures, de présenter des candidatures, de faire campagne et d’ouvrir les urnes cet été “, indique la lettre.

“Et puisque, en outre, le club a prolongé autant que possible l’utilisation des mécanismes de participation électronique des membres dans les grandes décisions de l’entité, il n’est même pas réaliste d’articuler une motion de censure avec des effets juridiques pour dénoncer l’action gouvernementale injustifiable que nous souffrons “, at-il expliqué.

À cette fin, en plus d’exiger de la prudence en réalisant des investissements et des ventes, «Sí al futur» a demandé au conseil d’administration «d’expliquer pleinement la situation économique et la dette totale du club et dans quelle mesure cette dette limite le plan de action à court terme ».

De même, il lui a demandé de “retarder la prise de toutes ces décisions structurelles qui ne sont pas essentielles, car nous ne savons pas avec certitude quel est l’impact de la coronavirus dans la vie et l’économie “du club Blaugrana. “Il est vital de reporter la décision sur l’Espai Barça jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration”, a apostillé.