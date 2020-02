Le club non-ligue Wisbech Town fait face à une facture de 20 000 £ pour remplacer le stand qui s’est effondré par temps chaotique

La tempête Ciara a causé des ravages dans toute la Grande-Bretagne ce week-end, avec des avertissements de mauvais temps émis par le Met Office.

On pense que ce pourrait être la plus grosse tempête à frapper le Royaume-Uni en sept ans, avec des vents de 90 miles par heure prévus, déclenchant des avertissements de tornade.

Twitter / Wisbech Town FC

Un des stands au sol de la ville de Wisbech s’est effondré dimanche à la suite de la tempête Ciara

Et le club non-ligue Wisbech Town en a senti toute la force après l’effondrement d’un stand à son stade Fenland dimanche.

L’équipe de Northern Premier League Division One South East a accueilli Carlton Town samedi – tombant à une étroite défaite 1-0 – mais 24 heures plus tard, elle est confrontée à un problème beaucoup plus important.

Le stand nord de Wisbech a été complètement détruit en raison des vents forts de la tempête Ciara dimanche et le coût total des réparations pourrait être supérieur à 20 000 £.

Le secrétaire Spencer Larham a déclaré à la Press Association: «Notre tribune nord a été complètement détruite.

«Cela fait 10 ans – depuis la construction du stade – et a survécu à des vents plus forts que cela, mais c’est la direction qui a fait les dégâts.

«Le stand identique à l’autre bout est complètement intact.

“J’ai parlé à notre président Paul Brenchley et il a dit que nous envisageons un minimum de 20 000 £ pour retirer et remplacer ce support.”

Le stade Fenland a été construit en 2010 et a accueilli son premier match en août de la même année.

Wisbech n’a nommé Brett Whaley que son nouveau manager plus tôt cette semaine.

Pendant ce temps, le choc de la Premier League de Manchester City contre West Ham a été reporté en raison des conditions météorologiques dangereuses.

Une déclaration des hôtes sur Twitter se lit comme suit: “En raison des conditions météorologiques extrêmes et de l’escalade et dans l’intérêt de la sécurité des supporters et du personnel, le match @premierleague d’aujourd’hui contre West Ham a été reporté.”

Pendant ce temps, environ 200 vols ont été annulés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe alors que les fortes pluies se couplent au vent extrême.

Certaines compagnies ferroviaires ont même exhorté les passagers à ne pas voyager en raison des conditions extérieures.

