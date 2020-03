Le club rend publiquement certains joueurs de basket laids pour ne pas vouloir baisser leur salaire

Ce sont des jours compliqués au Can Barça. L’ERTE que le club a dû réaliser en raison de l’inactivité du sport a provoqué une nouvelle guerre. Le communiqué officiel publié par les Catalans confirme la baisse de salaire dans tous les sports, bien que attire particulièrement l’attention sur l’équipe de basket-ball.

«Le conseil d’administration du FC Barcelone, les membres du personnel de tous les sports professionnels et la plupart de l’équipe de basket-ball Ils sont parvenus à un accord pour réduire leurs salaires aussi longtemps que l’état d’alerte persiste “, lit-on dans le communiqué publié par Barcelone.

La déclaration souligne que, bien que l’accord soit conclu avec l’ensemble du personnel des équipes de football, de hockey, de handball et de futsal, L’accord sur la baisse des salaires n’est pas unanime avec les basketteurs.

Le 28 mars, Avant Tomic Il a réfléchi sur son compte Twitter aux informations parues dans la presse à propos de l’ERTE au basket-ball du Barça: «Pierre Oriola et moi avons discuté avec les représentants du club il y a plusieurs jours. Nous avons tous deux accepté la proposition du club de réduire nos salaires lors de la première réunion. Plus tard, Nous avons partagé la proposition avec nos collègues et leur avons dit de communiquer individuellement leurs décisions au directeur du basketball“Il a écrit. Plus tard, Mirotic Il a également rendu public qu’il acceptait la proposition du club.

Entre 6 et 10 joueurs ont accepté

Selon Mundo Deportivo, sur les 15 joueurs de l’équipe, seuls entre 6 et 10 ont déjà informé le Barça qu’ils acceptent la réduction de salaire. Le Les autres joueurs, toujours selon le journal catalan, n’ont pas encore communiqué leur décision au club.. Les négociations avec les autres acteurs sont toujours ouvertes.

L’ERTE à laquelle la directive du Barça a été contrainte a été le dernier épisode d’une année 2020 qui se remplit de malheurs au Futbol Club Barcelona.