Le cñib propose à ses joueurs de réduire de moitié leur salaire

Le FC Barcelone souhaite que les joueurs qui composent toutes ses sections sportives acceptent de baisser leur salaire de 50%. Telle est la proposition que les différents dirigeants des sections ont transférée à leurs employés, bien que personne ne semble excessivement satisfait de la situation, en particulier dans les sections de basket-ball et de handball.

Au football, Marca a annoncé que la première proposition avait été rejetée, cependant, il n’y a pas de consensus complet au sein de la main-d’œuvre car ils savent qu’ils ne peuvent pas forcer excessivement la machine s’ils ne veulent pas nuire à leur image publique. Le Barça dépense actuellement 620 millions d’euros pour les salaires de ses meilleurs footballeurs et près de 40 millions pour le personnel liés à cette activité.

Le club sait que la liquidité n’était pas exactement sa force pendant la phase présidentielle de Josep María Bartomeu Et cette situation peut conduire le club à demander plus de crédits en l’absence de revenus provenant de la billetterie, des ventes de T-shirts et, surtout, de la vente des droits de télévision.

Le Camp Nou, sans public dans les tribunes.

Bien que les compétitions officielles n’aient pas été officiellement suspendues, il y a des joueurs, en particulier des équipes de basket-ball et de handball, qui ont menacé de poursuivre en justice une telle réduction drastique.

Le club sait qu’il doit payer la masse salariale du mois de mars en bref et ils ne veulent payer que 100% de ce qui est stipulé par contrat jusqu’au 13 mars, moment où le gouvernement de l’Espagne a décrété l’état d’alarme.

L’idée du club est de payer la moitié de l’onglet à tous ses athlètes et espère qu’ils comprennent qu’il s’agit d’une situation tout à fait exceptionnelle. L’entité est nerveuse car la réponse reçue n’était pas celle attendue. Au sein du club, cependant, ils soutiennent qu’ils doivent parvenir à un accord cette semaine par crochet ou par escroc.