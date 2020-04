Le co-promoteur de Tyson Fury, Bob Arum, affirme que son rival Dana White “ devrait avoir honte de lui-même ” pour avoir tenté de sauver l’UFC 249

Bob Arum a fustigé le promoteur rival Dana White pour avoir essayé de garder l’UFC 249 malgré la pandémie de COVID-19.

Le monde du sport est au point mort alors que le monde lutte pour faire face au coronavirus mortel qui s’est propagé dans le monde à un rythme alarmant.

Mikey Williams / Premier rang

La légende de la boxe Bob Arum a de nouveau pris pour cible l’UFC et Dana White

Bien que l’État de New York se transforme lentement en épicentre du virus aux États-Unis, White était inflexible que le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson prévu pour le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn pourrait se produire ailleurs.

Cependant, alors que le champion des poids légers se retire désormais du combat, le légendaire promoteur de boxe Arum en a profité pour condamner le chef de l’UFC, le qualifiant de “quelqu’un avec une intelligence défectueuse”.

Il a déclaré à CBS: «[White] devrait avoir honte de lui-même. Ce qui se passe dans ce pays et dans le monde avec ce virus, la dernière chose dont nous avons besoin est qu’un événement ait lieu sans spectateurs juste pour que l’événement ait lieu.

“Mais la vérité est que Dana White est quelqu’un avec une intelligence défectueuse.”

Les frères Lorenzo, à gauche, et Frank, à droite, ont acheté l’UFC en difficulté pour 2 millions de dollars et ont installé White en tant que président – un rôle qu’il a encore aujourd’hui

Le suprémo de haut rang n’a jamais mâché ses mots en ce qui concerne le MMA ou la première organisation sportive.

Lors d’une interview avec le principal journaliste Ariel Helwani, Arum a qualifié le sport de «poubelle» et a critiqué la capacité technique des combattants.

Bien que l’homme de 88 ans n’ait jamais réprimandé White ou les propriétaires Frank et Lorenzo Fertitta pour leurs capacités promotionnelles, la décision de ne pas supprimer complètement l’événement ne lui convient pas.

Il a ajouté: «Il n’ira pas de l’avant avec la carte, et si la carte arrive avec des personnes décédées dans des hôpitaux partout aux États-Unis, il devrait avoir honte de lui-même.

«Le message doit rester à la maison et se retirer jusqu’à ce que ce soit fini. Ne propagons pas le virus, contrôlons le virus et faisons ce que nous pouvons pour doter ces hôpitaux et prendre soin des personnes qui sont hospitalisées en soins intensifs.

“Soyons tous de grandes personnes et de grands garçons à ce sujet et arrêtons la grande tribune.

«Cela se terminera à la fin, et cela se terminera plus rapidement si nous restons tous ensemble et faisons ce que nous sommes censés faire, sans aller crier des chevrons: ‘Je ne suis pas ap **** et je suis va mettre ce combat. Je m’en fiche.

“Ce n’est absolument pas le bon message à envoyer.”

