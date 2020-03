Le COE ouvre un centre sportif pour les réfugiés qui s’appellera Alejandro Blanco

Le Comité olympique espagnol a présenté le projet de construction d’un centre sportif qui sera destiné aux réfugiés. La municipalité de Getafe a montré son plein soutien et Le nom du lieu sera nommé Alejandro Blanco, président du COE, qui affirme que cette action tentera «d’intégrer les réfugiés dans la société par le sport».

«Ce projet est une histoire spectaculaire. Quand je suis venu la première fois que mon âme est tombée sur mes pieds, vous voyez des gens qui sont venus pour la guerre, des gens qui viennent mutilés, puis votre esprit s’ouvre et Vous pensez que vous devez les aider. Quand on connaît les histoires humaines de ces gens, c’est quand on se rend compte que la vie est très compliquée. C’est pourquoi ce n’est pas pour gagner une médaille, mais aider les gens et les sports est la meilleure façon pour intégrer et aider ces personnes dans la société », a déclaré Blanco.

Alejandro Blanco a souligné l’aide du Comité International Olympique (CIO), sans lequel “il n’aurait pas été possible” de mener à bien ce «travail de solidarité», à travers lequel ils ont réussi à faire un “projet social qui va au-delà de tout le reste”. «Aux Jeux de Rio, le COE a tenté de lancer un projet pour les athlètes réfugiés. Au début, j’ai trouvé qu’il n’y aurait pas de budget, mais j’étais tellement lourd, qu’à la fin, nous étions le seul comité à avoir reçu de l’argent pour faire ce projet », a-t-il raconté.

«Au final, grâce à ce qui a commencé comme une idée du CIO,

Aujourd’hui, nous pouvons présenter ce projet. Nous avons besoin d’aide Il existe de nombreuses façons d’intégrer les gens et il n’y a aucun moyen de le faire mieux qu’avec le sport. Nous ne recherchons pas des pavillons de millions d’euros, mais pour créer un espace où lles réfugiés peuvent pratiquer des sports et s’intégrer dans la société »il a réitéré.

En outre, Alejandro Blanco a déclaré que “plusieurs réfugiés ont déjà fait des tests dans certains sports, savoir si grâce à ce travail ils peuvent atteindre une position importante dans la société ». «Nous avons fait du très bon travail. Nous avons déjà essayé des athlètes de basket-ball, de football, de boxe, nous faisons des cours … Nous avons déjà l’équipement de toutes les machines de cardio et de musculation, le tatami, tout l’équipement sportif, grâce à l’aide des gens pour que cela soit porté », a-t-il expliqué.

Le centre, qui Il devrait être inauguré en décembre de cette année, sera développé sur un terrain juste à côté du Refugee Shelter Centre de la Commission espagnole d’aide aux réfugiés (CEAR) à Getafe. «Grâce à ce centre sportif, de bons athlètes sortiront représenter notre pays demain aux Jeux olympiques », a déclaré le président de la CEAR, Carlos Berzosa.

«Nous avons une situation compliquée devant nous, en raison du grand nombre de réfugiés qui affluent dans un pays qui n’y était pas habitué. Ce sont des victimes et nous ne pouvons pas tenir les victimes responsables des problèmes que nous avons dans notre pays, nous devons les soutenir. Ces personnes viennent de guerres, de régimes totalitaires et ont besoin de notre soutien pour les droits de l’homme », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le maire de Getafe, Sara Hernández Barroso, a souligné “l’importance de créer des espaces” dans lesquels chacun peut vivre, “à travers le sport” comme outil de “respect et d’implication”. «Avoir le soutien du COE est une impulsion pour continuer à travailler et réaliser de grands défis », at-il souligné.