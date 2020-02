Le COE présente le nouveau parcours “Tous les olympiens” et “Olympiques héros”

Alejandro Blanco a présenté le nouveau déroulement des campagnes du Comité olympique espagnol «Tous les Olympiens» et «Héros olympiques», qui essayer de transmettre les valeurs innées au sport, comme l’effort, la compagnie ou la persévérance envers les enfants entre 8 et 11 ans.

En collaboration avec le président de l’organisation, le responsable des Communautés autonomes dans lequel les deux campagnes sont étudiées: Andalousie, Castille-et-León, Canaries, Estrémadure, Madrid et Communauté valencienne. De plus, ils sont apparus les ambassadeurs qui collaborent avec la campagne, les responsables du développement dans les instituts.

Entre eux, Rafael Lozano, ancien boxeur et vainqueur de deux médailles olympiques dans la catégorie des moins de 48 kg; Joan Lino, médaillé de bronze en saut en longueur aux Jeux Olympiques d’Athenas 2004; Jennifer Miranda, Champion de boxe espagnole, et Sonia Lafuente, ancien patineur qui a participé aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, entre autres.

La campagne «Tous les olympiens» Il contient une première partie théorique, dans laquelle les valeurs olympiques et une certaine histoire des Jeux Olympiques sont transmises, et une deuxième partie pratique, rapprochant les étudiants de différents sports avec l’aide d’athlètes, qui transmettent leur expérience aux plus petits. .

De son côté, la campagne «Héros olympiques» Il s’agit d’une représentation sous forme de narration, dans laquelle les athlètes mettent en scène à quel point ils connaissent le sport qu’ils ont ensuite pratiqué avec succès.

Les deux campagnes ont connu un grand succès et continuent de s’améliorer d’année en année. Ils ont été 12 années ininterrompues, depuis 2008, et de plus en plus de communautés autonomes et de parrainages s’ajoutent à la cause. Au total, 152 868 élèves ont participé à la campagne, 2 217 écoles ont été visitées.

Il La nouvelle année est très excitante pour les deux campagnes du Comité olympique espagnol. Jusqu’à présent, 1 836 étudiants en ont profité en 2020. Alejandro Blanco lui-même et les représentants de chaque communauté autonome ont été fiers des résultats des campagnes, en plus de transmettre leur enthousiasme pour que plus de communautés puissent se joindre.

Surprenant qu’en raison de son passé olympique et de sa qualité dans le sport, Catalogne Ne collaborez pas sur “Tous les olympiens” et “Les héros olympiques”. Cependant, Alejandro Blanco Il a précisé que les pourparlers sont sur la bonne voie. L’aide de six communautés autonomes et de l’initiative privée, avec Telefonica à la tête, ils ont rendu possible le développement de ces deux campagnes du Comité olympique espagnol.