Le COE signe un accord avec Iberia pour le décollage du sport espagnol

Le Comité olympique espagnol a déjà un autre allié pour les Jeux Olympiques. L’agence dirigée par Alejandro Blanco a rejoint Iberia en tant que sponsor dans un accord signé par le président de la compagnie aérienne, Luis Gallego, dans les installations de la compagnie aérienne à La Muñoza.

Pour sceller cet engagement, La marque leader du secteur aérien espagnol a nommé l’équipe olympique espagnole l’un de ses derniers appareils: l’Airbus A350. Iberia a intégré cette flotte à sa flotte en décembre dernier et certains athlètes olympiques ont pu profiter de l’intérieur de l’avion lors d’une visite guidée.

Fatima Gálvez (photo), Teresa Portela (canoë), María López (hockey), Jesús Tortosa (taekwondo) et Niko Sherazadishvili (judo) Ce sont les athlètes qui ont assisté à l’événement où il a été signé qu’Iberia facilitera les voyages du Comité olympique espagnol et des athlètes espagnols, en promouvant l’équipe dans le monde entier et en associant sa marque à ce qui sera l’événement le plus important et le plus massif de cette année. à Tokyo

Il a également été annoncé avec précision que Iberia participera au projet Casa España Tokyo 2020 à l’Institut Cervantes dans la capitale japonaise. Ce lieu emblématique sera un point de rencontre pour les athlètes, la famille et les adeptes, où des compétitions auxquelles participent des athlètes espagnols et sera le lieu des triomphes de nos représentants aux Jeux Olympiques.

Luis Gallego, président d’Iberia, a réitéré son engagement envers le sport espagnol à travers cette entreprise. «Nous sommes fiers de soutenir le talent de l’équipe olympique espagnole, de vous emmener à Tokyo et dans le monde, parce que nous savons qu’il n’y a pas de secret pour le talent, à part de nombreuses heures de travail et beaucoup d’enthousiasme », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Alejandro Blanco a ajouté que «Avec cet accord, l’équipe olympique espagnole se met entre les meilleures mains pour s’envoler vers Tokyo. L’entreprise espagnole Iberia est un modèle de professionnalisme et d’efficacité dans le transport aérien ».