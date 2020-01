Le combat de basket-ball du Kansas nous a donné quelques-unes des plus belles photos d’un combat sportif

La mêlée de nettoyage de banc, incitant tout le monde entre Kansas et Kansas State mardi soir a été l’un des moments sportifs les plus ridicules de l’année. Ce qui a commencé avec un bloc est rapidement devenu une anarchie, impliquant les deux équipes, les forces de l’ordre, les pom-pom girls et les étudiants.

À ce stade, vous avez probablement vu la vidéo, mais comme toutes choses, le diable est dans les détails.

Évidemment, nous savons tous qu’il y a eu un combat sauvage, mais à l’intérieur de ce moment, il y avait des dizaines de petites vignettes, qui sont des histoires à part entière.

La juxtaposition d’émotion dans le fauteuil tourné.

Peut-être que la chose la plus étrange à propos de la façon dont tout cela s’est déroulé est à quel point tout était intense et effrayant sur le sol, mais joyeux dans les tribunes. Regardez tous ceux qui regardent sur cette photo. Il n’y a légitimement que quelques personnes qui semblent dérangées par ce qu’elles regardent – les autres sont simplement excités de voir un combat. Les humains sont tellement bizarres.

L’angle alternatif de ce moment capture bien plus encore.

Ce n’est pas seulement une photo, c’est une œuvre d’art. Des fresques de ce genre méritent d’être peintes partout. Je ne dis pas que nous devons célébrer spécifiquement la violence, mais je dis que nous devons célébrer ce moment en particulier. Ce n’est pas seulement la chaise qui s’est prise, qui est violente et sauvage en soi – mais c’est aussi tout le monde sur cette photo qui la rend spéciale. C’est un tableau d’émotions de la même manière que toutes les superbes photos, même lorsque le sujet est horrible.

Cette femme qui ressemble à “The Scream” d’Edvard Munch.

Ce viking choqué.

Ce type bien intentionné qui pensait pouvoir arrêter une chaise avec ses mains.

Bill Self réalisant à quel point tout cela avait mal tourné.

Ce fan l’a réalisé aussi.

Les pom-pom girls se sont retrouvées au milieu de tout cela.

Tant de personnes auxiliaires ont été forcées de s’impliquer dans cette bagarre qui n’avaient pas de boeuf sur le terrain et se sont retrouvées au mauvais endroit au mauvais moment. Cette pom-pom girl chancelante dit vraiment tout alors qu’il luttait pour garder son équilibre avec tout ce qui se passait autour de lui.

La suite.

Nous commençons à apprendre les retombées de la bagarre. Auto-annoncé De Sousa serait suspendu indéfiniment à la suite de l’incident, avec la NCAA susceptible de s’impliquer bientôt. Cette photo est le meilleur exemple de tout le monde se réconciliant avec ce qui s’est passé. Tout semble juste épuisé alors qu’ils commencent à réfléchir à ce qui s’est passé. L’incertitude, la prise de conscience de la gravité de la situation est omniprésente sur cette seule photo.

Les discussions sur la situation où se déroulera la bagarre entre l’État du Kansas et le Kansas dans le panthéon des moments sportifs horribles la cimenteront sûrement sur les «pires» des listes pour les décennies à venir. Pour l’instant, nous pouvons regarder ces images comme un rappel du bilan humain de cet incident. Un moment honteux dont personne n’est fier de se réveiller mercredi et peut-être de façonner les sports collégiaux pour les années à venir.