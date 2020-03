Le combat entre Keylor Navas et Leonardo après la fête des joueurs

Le PSG est tombé contre le Borussia Dortmund lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et quelques jours plus tard, ils sont allés fêter les anniversaires de Cavani, Icardi et Di María. Après la fête quelques images de joueurs torse nu ont fuité dans lesquelles Keylor Navas, Cavani et Neymar sont apparus. Cela n’aimait pas du tout le club parisien et Leonardo, directeur sportif de l’entité, a décidé d’appeler les personnes impliquées.

L’Equipe a dévoilé la réunion et a déclaré que Leonardo et Keylor avaient eu une discussion animée. Le directeur sportif a déploré que cette situation porte atteinte à l’image de l’équipe, puisqu’ils venaient de chutes en Allemagne et qu’il y avait le four à brioches. Les propos du manager auraient gêné l’objectif que, selon le journal français, il aurait dû affronter avec le Brésilien même s’il finirait par s’excuser.

Ce qui est certain, c’est que cette action a coûté au grenier sa position dans les onze titulaires du prochain match, depuis Thomas Tuchel a avoué lors d’une conférence de presse qu’il n’avait pas du tout aimé les images. C’est pourquoi l’entraîneur aurait pu punir son gardien de but avec le remplaçant contre les Girondins de Bordeaux, où le PSG a gagné 4-3 et Neymar a été expulsé pour une action sur la remise.

Après que le journal français a publié cette querelle, Keylor a été interrogé sur sa colère contre Leonardo à la fin du match contre Dijon, mais il l’a minimisée et a dit que tout était correct: «Le groupe se porte très bien. Nous sommes unis et je pense que c’est le plus important. Je me suis fâchée? Ça en dit long, mais ça va. Je me battrai toujours pour mes coéquipiers. C’est ce que je fais toujours sur le terrain ou tous les jours à l’entraînement. De la même manière, ils se battent pour moi. Je suis donc très reconnaissant ».