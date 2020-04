Le Comité olympique chinois, avec l’aide de la Fondation Juan Antonio Samaranch, fait don de 9 000 masques sanitaires

Le Comité olympique espagnol a reçu l’envoi de l’illusion. 9 000 masques envoyés par le Comité olympique chinois ont été reçus par l’organisme dirigé par Alejandro Blanco et Ceux-ci seront distribués dans divers secteurs sociaux et sportifs pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Ces masques ne seraient pas arrivés sans l’aide des Fondation Juan Antonio Samaranch. Sur les lèvres du fils de l’ancien président du CIO, ce don retient l’attention «depuis longtemps car le Comité olympique chinois a montré sa préoccupation face à la situation du sport espagnol. La Chine est très préoccupée par la pandémie mondiale et, en particulier, par la tragédie que notre pays traverse ces dernières semaines. Par conséquent, ils ont veillé à ce que les athlètes espagnols, en quelque sorte, aient des masques sanitaires et qu’à travers le COE, jumelés avec le Comité olympique chinois, ils soient distribués.

Alejandro BlancoPour sa part, il a expliqué comment l’aide sera distribuée. “Le jeu est arrivé cette semaine et Il sera distribué aux Fédérations espagnoles, au Centre espagnol d’aide aux réfugiés (CEAR), à la Croix-Rouge et au Comité lui-même. pour les futurs événements qui se tiendront à l’institution espagnole. Ce n’est qu’une goutte au milieu de la pandémie, mais c’est un geste que nous remercions grandement le Comité olympique chinois pour son empathie envers nous en ce moment “, a déclaré le dirigeant galicien.

Blanco a affirmé que «L’Espagne fait une énorme démonstration de solidarité et les athlètes aussi. Je suis fier d’eux et il convient de noter que même en isolement, ils continuent de démontrer qu’ils sont un exemple pour l’ensemble de la société. »

Pour sa part, Juan Antonio Samaranch a ajouté que «Les décisions concernant les compétitions sont prises au fur et à mesure que l’information se manifeste. C’est-à-dire reporter ou annuler des concentrations et, en tout cas, les plans doivent être adaptés pour que les Jeux se déroulent en 2021, ce qui s’avérera être un succès sportif et symbolique ».