Le comité olympique italien annonce que TOUS les sports dans le pays sont suspendus jusqu’au 3 avril

Le comité olympique italien a confirmé que tout sport dans le pays devait être suspendu jusqu’au 3 avril au plus tôt en raison de la propagation continue du coronavirus.

La maladie mortelle a infecté plus de 110 000 personnes, avec près de 4 000 décès dans le monde.

L’Italie a été extrêmement durement touchée par le coronavirus

À la suite de l’épidémie de Covid-19 il y a 20 jours, l’Italie a du mal à contenir la propagation du virus et l’espace et les lits sont limités dans les unités de soins intensifs.

La Serie A a déjà confirmé que tous les matches se joueraient à huis clos jusqu’au 3 avril.

“Cette situation n’a pas de précédent dans l’histoire”, a déclaré un communiqué du CONI.

Le gouvernement italien doit désormais publier un décret spécifique du Premier ministre pour confirmer cette décision, a ajouté le CONI.

Plus tôt dans la journée de lundi, il a été confirmé que la phase finale des matches des Six Nations devait être reportée à octobre en raison de l’épidémie de coronavirus,

Le match de l’Angleterre contre l’Italie et la France contre l’Irlande, tous deux prévus ce samedi, a déjà été annulé.

Alors que le Pays de Galles contre l’Écosse devrait se dérouler ce week-end, le média français Rugbyrama affirme que les matchs reportés de l’Angleterre et de l’Irlande n’auront lieu qu’en octobre.

L’Angleterre est actuellement en pole position pour remporter le tournoi, après s’être bien remise de sa défaite d’ouverture face à la France avec des victoires sur l’Ecosse, l’Irlande et, plus récemment, le Pays de Galles.

L’épidémie de coronavirus continue de faire des ravages dans les événements sportifs à travers le monde.

Samedi dernier, le choc entre les femmes et les six nations entre l’Écosse et la France a été reporté après qu’une joueuse à domicile ait été testée positive pour la maladie.

