Le commentaire de Daryl Morey sur la Chine a à peine déplacé le plafond salarial de la NBA

La semaine dernière, Adrian Wojnarowski et Bobby Marks d’ESPN ont rapporté que la réaction du gouvernement chinois à un tweet d’un directeur général de la NBA appelant à la liberté du peuple de Hong Kong avait coûté à la ligue 150 à 200 millions de dollars de revenus. Cela ressemble à beaucoup d’argent. Je veux dire, c’est beaucoup d’argent.

Mais dans le grand schéma des choses, c’est un blip pour la NBA.

La ligue devrait générer 6,089 milliards de dollars de revenus liés au basket-ball la saison prochaine, selon le précieux CBAFAQ.com de Larry Coon. Même si la ligue a perdu la totalité des 200 millions de dollars, cela représente 3% du total des revenus attendus. C’est un morceau significatif, et comme un coup inattendu sur le revenu de la ligue, c’est inconfortable. Les capitalistes n’aiment pas voir les revenus diminuer tandis que les coûts continuent d’augmenter.

Mais les pertes du jeu ne feront même pas baisser le plafond salarial de l’équipe, même si le plafond salarial est calculé en fonction des revenus de la ligue. Malgré le succès, les revenus de la ligue devraient encore augmenter, mais pas autant que prévu. Le plafond salarial des équipes augmentera de moins que ne le pensaient les équipes prospectives. Le seuil d’imposition de luxe (calculé à partir du plafond salarial) augmentera moins que ce que l’on pensait auparavant, mais il augmentera toujours. Les niveaux de départ pour le salaire maximum individuel des joueurs augmenteront moins que ce que l’on pensait auparavant, mais ils augmenteront toujours.

En marge, certaines équipes pourraient avoir besoin de réduire le salaire pour sortir de l’impôt qu’elles auraient évité auparavant. Au niveau de la ligue, ce sera un inconvénient mineur pour quelques équipes, et une tache à peine perceptible pour les quelques joueurs haut de gamme (comme Anthony Davis) qui ont un nouveau contrat max prenant effet en 2020-2021.

Après toutes les discussions sur le coût de l’incident pour la NBA, ses joueurs et ses équipes, c’est ça?

Il y a quelques mises en garde. Cela n’inclut pas l’argent de parrainage perdu par des joueurs individuels, qui ne compte pas dans les revenus liés au basket-ball. Et que 150 à 200 millions de dollars pourraient frapper quelques équipes plus durement que d’autres; en particulier, les Rockets sont ceux qui souffrent le plus.

La réaction du gouvernement chinois au tweet de Morey (qu’il a supprimé et a présenté ses excuses) a gravement endommagé la marque auparavant populaire des Rockets dans la nation la plus peuplée de la planète. Tilman Fertitta peut décider de le licencier pour cela. Son action a provoqué une réaction qui a coûté de l’argent réel à son patron. Les patrons du monde réagissent généralement mal à cela. Fertitta n’aurait pas pu licencier Morey lorsque l’incident s’est produit sans ressembler à une marionnette pour Xi Jinping. (Que Fertitta est un Trumpiste et que le président Donald Trump a été dans une guerre commerciale tout à fait bizarre avec Xi ne fait que compliquer les choses.) Mais après la saison, en supposant que Houston ne se rallie pas et ne remporte pas le titre ou ne fasse pas la NBA En finale, Fertitta peut perdre Morey pour avoir échoué avec une équipe chère avec l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète.

Si cela se produit, le reste de la ligue devrait se rallier à Morey au lieu de lui murmurer des blagues et des coups. Certaines équipes (peut-être plusieurs équipes) devraient immédiatement lui offrir un emploi avec un contrôle total du personnel et une indépendance vis-à-vis de la propriété – son palmarès de succès (y compris la constitution d’une équipe qui a presque renversé les KD-Steph Warriors!) Parle de lui-même. Et cette absurdité d’appeler familièrement le revenu touché par cet épisode la «déduction Daryl», comme Tim MacMahon d’ESPN le prétend, devrait se terminer. L’action n’est pas à blâmer ici. La réaction extrême est à blâmer.

Tous ces gémissements pour un petit problème de plafond salarial pour la plupart des équipes? Les dirigeants de la NBA peuvent parfois être si dramatiques.