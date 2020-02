Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, est en meilleure forme que certains des combattants alors qu’il montre un changement de corps incroyable

Joe Rogan est un présentateur, un comédien et plus connu à l’UFC comme l’homme assis derrière le bureau et interviewant des stars de l’octogone.

Cependant, cela ne signifie pas qu’il s’est maintenu dans la meilleure forme possible.

Rogan a admis qu’il avait des poignées d’amour et un ventre qui faisaient de lui des blagues, mais un nouveau régime a produit une transformation corporelle assez étonnante.

Rogan a certainement travaillé

“J’avais un ventre”, a expliqué Rogan. «Beaucoup de gens se moquaient de moi, me faisaient honte. J’ai perdu toute ma graisse, j’ai perdu le ventre, j’ai perdu mes poignées d’amour. Je suis allé dans cette chose en pensant que ce régime carnivore était farfelu et je pensais probablement que c’était un non-sens, mais c’est aussi bon que je l’ai ressenti depuis longtemps et c’est juste un mois. “

Rogan a suivi le «régime carnivore» tout au long du mois de janvier, qui ne vous permet de manger que de la viande, du poisson et certains produits laitiers. Essentiellement, vous redevenez un homme des cavernes.

Au début, Rogan a dit qu’il avait des problèmes intestinaux avec le régime alimentaire, mais il a persisté et a perdu près d’une pierre. Maintenant regarde-le!

Rogan dit qu’il a beaucoup plus d’énergie et que sa santé est dans un meilleur endroit dans son ensemble.

Le régime alimentaire est encore largement à débattre sans véritable science le liant à la santé à long terme et le manque de glucides n’est pas bénéfique à long terme.

Cependant, la réduction de l’apport en glucides et en fait de l’apport en sucre a produit des résultats rapides pour Rogan.

Qui sait, peut-être ira-t-il un jour dans la cage comme ça!

