Le commerce avec DeAndre Hopkins prouve que Bill O’Brien adore conclure des accords

Les échanges à succès dans la NFL sont généralement rares.

Mais quand il s’agit de rouler et de négocier, l’entraîneur-chef et directeur général des Texans de Houston, Bill O’Brien – qui aurait joué un rôle important dans les décisions concernant le personnel la saison dernière et a remporté le titre de GM en janvier – n’a pas peur de bouger.

Lundi, il a choqué le monde en échangeant le receveur vedette DeAndre Hopkins et un choix de quatrième ronde pour les Arizona Cardinals pour avoir repoussé David Johnson, un choix de deuxième ronde en 2020 et un quatrième rond de 2021.

Cela semble être un très mauvais retour pour l’un des meilleurs récepteurs de la NFL et les plus fiables.

Alors regardons en arrière certains autres échanges que O’Brien et les Texans ont faits récemment et voyons s’ils étaient tout aussi mauvais:

Jadeveon Clowney

Les Texans ont infligé la défensive aux Seahawks de Seattle pour un troisième round de 2020, Barkevious Mingo et Jacob Martin après que Houston ne pouvait pas conclure un accord à long terme avec la star. Clowney n’a totalisé que trois sacs à Seattle, mais des mesures avancées indiquent qu’il était une force perturbatrice qui gagnerait beaucoup d’argent cette intersaison.

Comme l’écrivait notre Steven Ruiz à l’époque, les Texans se sont forcés à récupérer un mauvais retour.

Laremy Tunsil et Kenny Stills

Quelques heures après l’accord de Clowney qui n’a pas permis aux Texans d’avoir besoin de la ligne offensive, ils ont remis deux choix au premier tour et un deuxième tour pour Tunsil et Stills, ce qui leur a donné la profondeur de récepteur dont ils ont fini par avoir besoin quand Will Fuller a raté certains matchs. .

Pourtant: pas un grand métier.

Duke Johnson

L’ancien porteur de ballon Browns voulait quitter Cleveland l’année dernière et il a réalisé son souhait lorsque les Texans ont donné un quatrième tour qui se transformerait en un troisième s’il était actif ou 10 matchs (vous ne le devinerez jamais mais il était actif pour tous) 16).

Johnson était très bien pour les Texans, bien qu’il ait fini avec cinq touchés au total. Pour un choix de troisième ronde? Pas le meilleur retour.

Carlos Hyde

Celui-ci a fonctionné: les Texans ont échangé le joueur de ligne offensive Martinas Rankin aux Chiefs de Kansas City… et Hyde s’est retrouvé avec la première saison de 1 000 verges de sa carrière. Houston cherchait désespérément un porteur de ballon après que Lamar Miller ait déchiré son LCA, et c’est assez étonnant qu’O’Brien pense qu’il peut de nouveau décrocher l’or avec Johnson, qui ressemblait à une carapace de son ancien moi tout en luttant contre des blessures l’année dernière.

Donnez-lui crédit, cependant: bon commerce.

Gareon Conley

Le demi de coin a amorcé six matchs avec les Texans après que Houston ait cédé un troisième tour en 2020 aux Oakland Raiders. Je suppose que c’est une bonne chose pour une équipe en séries éliminatoires?

Mais encore une fois: les Texans ont renoncé à tant de choix l’an dernier!

.