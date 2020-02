Le commerce de chaleur pour Andre Iguodala est bon, mais ils ne jouent pas aux Grizzlies

C’est finalement arrivé. Andre Iguodala est sorti du purgatoire du basket-ball – il était assis avec les Grizzlies de Memphis en attendant un échange avec un concurrent – et en route pour South Beach pour rejoindre le Miami Heat.

Il n’y a qu’un seul inconvénient, et cela a à voir avec l’équipe qu’il a laissée derrière.

Plus tôt dans la semaine, le garde des Grizzlies, Dillon Brooks, a déclaré aux médias: «Je ne peux pas attendre jusqu’à ce que nous trouvions un moyen de l’échanger afin que nous puissions le jouer et lui montrer vraiment de quoi parle Memphis». Twitter et déclenché une lutte sur les réseaux sociaux avec Steph Curry. Brooks a même livré une autre photo de séparation après les informations sur l’accord qui enverra finalement Justise Winslow à Memphis:

Eh bien, on nous a volé, au moins en 2020. Les Grizzlies ont déjà joué deux fois le Heat.

Malheureusement, nous ne verrons pas Iguodala tenter de verrouiller Brooks ou Morant jusqu’à la saison prochaine. Bummer.

