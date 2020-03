Le commerce de Nick Foles nous rappelle les échecs à trouver une franchise QB

Ne pas jeter de sel dans la blessure des fans des Chicago Bears, qui ont connu une intersaison difficile.

Mais après le dernier échange pour Nick Foles, c’est un rappel que l’histoire des quarts Bears au 21e siècle est une série de ratés avec quelques saisons décentes saupoudrées.

Qui sait? Peut-être que Foles pousse Trubisky, qui est finalement à la hauteur de son deuxième choix au classement général du brouillon de 2017. Ou Foles redevient le QB qui a conduit les Eagles de Philadelphie à un ring du Super Bowl, et tout cela devient théorique.

Mais pour l’instant, il y a cette liste de difficultés à trouver le quart-arrière de la franchise qui mènerait la franchise à son premier championnat depuis 1985.

1. Cade McNown: En 2000, le premier tour de 1999 était au milieu d’une saison épouvantable, sa dernière au cours de laquelle il jouerait en saison régulière de la NFL, au cours de laquelle il serait blessé et mis hors jeu. Il a été échangé aux Dolphins en 2001.

© (AP Photo / Andy Manis)

2. Jim Miller: Soyons justes ici. Miller était le QB de l’équipe des séries éliminatoires des Bears 2001 qui a obtenu un laissez-passer dans la NFC… mais ils ont perdu dans le match de division contre les Eagles dans lequel Miller est parti avec une blessure à l’épaule.

© (AP Photo / Tom Roberts)

3. Chris Chandler: Je vais être honnête – j’ai complètement oublié qu’il a fait 13 départs en deux saisons pour les Bears de 2002 à 2003.

© (Photo AP / Brian Kersey)

4. Kordell Stewart: Une année oubliable pour Slash en 2003, qui a fait 2-5 en tant que partant et a lancé 7 touchés pour 12 interceptions. Il a été libéré à la fin de la saison.

© (AP Photo / Tom Roberts)

5. Rex Grossman: Ahhh, nous y voilà. Les Bears l’ont emmené au premier tour du repêchage de 2003 hors de Floride, et bien que diverses blessures et situations l’aient mis dans et hors de la formation de départ, il finirait par emmener les Bears au Super Bowl XLI, dans lequel Chicago est tombé à Peyton Colts de Manning.

© Kirby Lee / Image de Sport-US PRESSWIRE

6. Kyle Orton: TOUS SALUEZ LE COU! Le choix de quatrième ronde de 2005 faisait également partie de l’alignement, et il a passé 21-12 en tant que partant avant d’être dans le métier pour…

© Michael Sackett-US PRESSWIRE

7. Jay Cutler: Il est allé exactement .500 dans sa carrière Bears mais a mené les Bears à un match pour le titre NFC dans la saison 2010 et a perdu contre Aaron Rodgers et les Packers.

© (Photo AP / Nam Y. Huh)

8. Mike Glennon: Hoo boy. Il a signé un contrat de 45 millions de dollars sur trois ans en 2017 après avoir été un remplaçant de carrière à Tampa Bay. Il a été libéré un an plus tard après seulement quatre départs et un dossier de 1-3.

© Dennis Wierzbicki-USA AUJOURD’HUI Sports

9. Mitchell Trubisky: Peut-être qu’il finit par répéter ce qu’il a fait en 2018. Mais en ce moment, il est le QB que les Bears ont échangé et sélectionné à la place de Patrick Mahomes ou Deshaun Watson. Trame.

© Evan Habeeb-USA TODAY Sports

10. Nick Foles: Nous verrons s’il pousse Trubisky pour un travail de départ et se transforme en vainqueur du Super Bowl Nick Foles… ou redevient un Nick Foles médiocre.

© Reinhold Matay-USA TODAY Sports

.