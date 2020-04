Le commerce des cuisiniers de Brandin continue la terrible intersaison de Bill O’Brien

Bill O’Brien avait déjà coupé le nez de Houston pour contrarier son visage. Maintenant, il a coupé son oreille pour remplacer son nez et creusé son œil pour remplacer son oreille. Les Texans ont échangé un choix de deuxième ronde aux Rams jeudi dans le cadre d’un forfait pour acquérir un récepteur large Brandin Cooks, une décision qui est moins un cas de prise de décision stupide qu’une œuvre d’art de performance sublime. Nous n’avons pas souvent l’occasion de regarder la création d’un chef-d’œuvre, mais la saison morte d’O’Brien 2020 se situe juste là-haut avec les sessions d’enregistrement de Kanye West à Hawaï sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy ou Stanley Kubrick filmant 2001: A Space Odyssey. C’est transcendant.

La décision de jeudi intervient moins d’un mois après que O’Brien a échangé le récepteur de la superstar DeAndre Hopkins aux Cardinals pour un package comprenant un choix de deuxième ronde en 2020 et le porteur de ballon David Johnson. Le salaire gonflé de Johnson fait de lui plus un passif qu’un actif, de sorte que cet accord était essentiellement une star pour un second tour sur un marché où tout bon récepteur devrait retourner la valeur du premier tour. O’Brien a mis un billet de 5 $ dans un distributeur automatique et est reparti avec un sac de Baked Lays. En échangeant un second tour pour les cuisiniers, O’Brien s’est retourné et a vendu son sac de Baked Lays pour 75 cents.

Même en mettant de côté le contexte Hopkins, l’accord avec les cuisiniers n’a pas de sens dans le vide. Houston a échangé un deuxième tour 2020 (choix n ° 57) pour les cuisiniers et un quatrième tour 2022. Le brouillon de ce mois-ci présente la classe de récepteurs la plus profonde depuis des années, avec 11 élargisseurs classés parmi les 65 meilleurs sur le dernier Big Board de mon collègue de Ringer, Danny Kelly. Au lieu de rédiger un jeune receveur économique avec l’un de leurs deux choix de deuxième tour, les Texans ont échangé pour Cooks, qui est au milieu d’un contrat coûteux et qui sort d’une campagne médiocre dans laquelle il a enregistré 583 yards en 14 Jeux. La principale raison pour laquelle Cooks avait sans doute sa pire saison dans la NFL en 2019 était qu’il avait subi deux commotions cérébrales en 25 jours, ce qui lui avait donné cinq commotions cérébrales diagnostiquées au cours de ses six ans de carrière professionnelle. Lorsque Cooks a subi sa dernière commotion cérébrale en novembre, les journalistes lui ont demandé s’il avait envisagé de prendre sa retraite. Il est peu probable que Cooks ait une valeur à plus court terme qu’un récepteur débutant, encore moins une valeur à plus long terme.

Cette décision n’a pas de sens dans le vide, mais elle est parfaitement logique pour O’Brien, dont la carte d’appel devient rapidement des transactions inexplicables. Après tout, le mois dernier a été déclenché par son méga-échange avec Miami en août. Houston s’est occupé d’un forfait centré sur les Dolphins, attaquant gauche Laremy Tunsil, qui était un joueur intelligent à poursuivre. Le quart-arrière des Texans Deshaun Watson avait été limogé 62 fois la saison précédente, l’une des meilleures notes de l’histoire de la ligue, et Houston avait besoin d’une présence prouvée pour renforcer le côté gauche de sa ligne offensive. Mais le directeur général de Miami, Chris Grier, a repéré une marque, chargeant les Texans de leur premier tour de 2020, de leur premier tour de 2021 et de leur deuxième tour de 2021. Ce fut un transport époustouflant – même Tunsil a dit à Grier: «Je m’échangerais contre ça.»

Au-delà des conditions choquantes, O’Brien n’a pas exécuté une partie fondamentale et essentielle de ce commerce: faire en sorte que Tunsil, qui devrait devenir agent libre à la fin de la saison 2020, accepte une prolongation de contrat. Tout joueur en tête d’affiche d’un échange de cette ampleur dispose d’un effet de levier excessif. Lorsque Chicago a envoyé un courrier similaire aux Raiders pour débarquer l’ailier défensif Khalil Mack en 2018, Mack a accepté une prolongation le jour de l’échange. Les agents de Mack et les Bears n’ont pas été comme par magie d’accord sur les termes après la conclusion de l’accord en chantant “Kumbaya”. Les conditions de l’extension de Mack ont ​​été convenues avant que Chicago hypothèque son avenir, car c’est ainsi que les affaires se font.

O’Brien ne comprend pas ou ne se soucie pas de comprendre comment les affaires se déroulent, et maintenant Tunsil peut demander à Houston un chèque en blanc. L’équipe devra payer, à moins qu’O’Brien ne veuille paraître encore plus stupide qu’il ne l’a déjà fait. Combinez cela avec le jour de paie entrant pour Watson, qui est admissible à signer une prolongation de contrat, et les Texans sont entrés dans cette intersaison avec la crainte que Tunsil et Watson n’utilisent trop leur plafond. Donc, quand Hopkins a correctement indiqué que son contrat n’était pas proportionné à sa valeur, O’Brien l’a renvoyé en Arizona, faisant de Hopkins une victime inattendue de l’échec d’O’Brien à faire une partie fondamentale de ses fonctions de GM en août.

Il y a eu beaucoup de préfigurations selon lesquelles O’Brien n’est pas capable d’être à la fois entraîneur-chef et directeur général de Houston. Être entraîneur de la NFL est notoirement long – l’entraîneur des chefs Andy Reid dit qu’il dort de deux à trois heures par nuit avant de se réveiller à 3 heures du matin – et être un GM exige plus de 100 heures par semaine que 40 heures. Deux fois dans le passé trois échéances commerciales, les Texans ont conclu un accord avec l’équipe qu’ils jouaient cette semaine. Faites-le une fois et c’est une anomalie. Faites-le deux fois, et cela suggère que O’Brien, l’entraîneur-GM, aime échanger contre des joueurs de l’équipe qu’il dépiste déjà parce qu’il n’a pas le temps de regarder des films sur les 30 autres équipes.

O’Brien a maintenant réuni un corps d’accueil comprenant des cuisiniers, un nouveau signataire indépendant Randall Cobb (18 millions de dollars garantis à la signature!), Kenny Stills et Will Fuller V. J’espère que ce groupe pourra faire plaisir à Watson, même si les compétences de ces joueurs les décors sont généralement redondants, car le chef-d’œuvre d’O’Brien ne sera pas terminé tant que Watson ne déterminera pas s’il est judicieux de signer avec Houston à long terme.

Le directeur général des Rams, Les Snead, a de la chance qu’O’Brien se soit si bien maîtrisé, car il serait probablement le sujet de plaisanteries si ce n’était pour la constance du visage de Houston. Les Rams ont échangé un premier tour à la Nouvelle-Angleterre pour les cuisiniers en 2018 et l’ont signé pour un accord qui lui a payé 39 millions de dollars au cours des deux premières années. Ils prendront maintenant 21,8 millions de dollars en argent mort pour se débarrasser des cuisiniers, surpassant ce que les Steelers ont pris pour se débarrasser d’Antonio Brown et peut-être s’inscrire comme le plus grand plafond mort jamais atteint. Les cuisiniers représenteront plus d’argent mort que 29 équipes n’en ont sur l’ensemble de leur liste. Et c’est avant de considérer que le quart-arrière Jared Goff représentera 36 millions de dollars cette saison.

La situation des Rams en matière de capitalisation est le coût d’une stratégie agressive et gagnante (qui a presque porté ses fruits dans un titre) avec peu de considération pour les conséquences à venir. Les Texans ne sont pas en mode gagnant maintenant autant qu’O’Brien est en je vais être viré plus tard de toute façon. À ce stade, il peut faire pratiquement tout ce qu’il veut en 2020, car si l’équipe flage alors il a fait tellement de dégâts que ce ne sera pas son problème si Houston est foutu en 2022. La saison morte d’O’Brien pour les âges peut sembler insensée, mais c’est ce qui se passe lorsque vous faites l’équivalent du front office de vous couper les oreilles et le nez et de vous arracher les yeux.

