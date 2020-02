Le commerce Mookie Betts est une honte pour les Red Sox

En 2018, les Red Sox de Boston ont remporté 108 matchs et les World Series pour couronner la meilleure saison MLB du 21e siècle. Pour ce faire, ils ont dépassé de 40 millions de dollars le plafond de la masse salariale fixé dans le cadre du régime fiscal d’équilibre concurrentiel de la MLB; Le propriétaire milliardaire du club, John Henry, et son Fenway Sports Group ont donc été obligés de payer 12 millions de dollars supplémentaires en pénalités à la ligue.

Au cours des cinq derniers mois, les Red Sox, apparemment une organisation construite pour gagner des matchs de baseball, ont nié leur objectif existentiel à chaque tour afin d’éviter de payer à nouveau la taxe de luxe. En septembre dernier, les Red Sox ont congédié Dave Dombrowski, qui, en tant que président des opérations de baseball, a bâti l’équipe gagnante du titre. Et tard mardi soir, selon Jeff Passan d’ESPN, ils ont convenu d’un accord à trois qui enverrait les joueurs vedettes Mookie Betts et David Price chez les Dodgers de Los Angeles afin d’économiser quelques millions de dollars en pénalités fiscales.

Betts était le meilleur joueur de position des Red Sox en 50 ans, un speedster percutant et un voltigeur défensif haut de gamme qui était le MVP AL en 2018 et aurait plus de matériel s’il n’était pas un contemporain direct de Mike Trout. Le prix était le no de Boston. 3 partant, et ses performances exceptionnelles lors des séries éliminatoires de 2018 ont joué un rôle déterminant dans le titre de Boston cette année-là. Mais Price gagne 32 millions de dollars par an pour les trois prochaines années, c’est ainsi que la moitié arrière des gros contrats d’agent libre a tendance à fonctionner, dans le cadre d’un équilibre cosmique pour savoir à quel point les joueurs de balle sous-payés sont galactiquement au début de leur carrière.

Des joueurs comme Betts, par exemple, qui à 27 ans gagneront 27 millions de dollars cette année, sa finale avant le libre arbitre. Un joueur de son calibre est une bonne affaire à ce prix, car il n’y a pas d’alternative qui soit presque aussi bonne et disponible uniquement pour de l’argent. Betts n’a pas besoin d’être un agent libre l’année prochaine, cependant; les Red Sox auraient pu le signer pour une extension s’ils avaient proposé un contrat suffisamment lucratif. Peut-être que les paris auraient coûté quelque chose de l’ordre de 37 millions de dollars et que le changement de Trout est dû chaque année, grâce à l’extension conviviale qu’il a signée au printemps dernier. Betts serait également une bonne affaire à ce prix.

Mais alors que la signature de Betts aurait fait autant pour faire avancer les espoirs de championnat de Boston que n’importe quelle transaction pourrait le faire (sauf la signature de Trout, qui a parlé), cela n’aurait pas placé les Red Sox sous le seuil de la taxe de luxe en 2020. Il ne pourrait y avoir aucun une illustration plus claire de l’endroit où se trouvent les priorités d’Henri et de ses confrères.

Il s’agit d’une baisse de salaire, et non d’un quelconque ennemi du Midwest également couru, mais des Boston Goddamn Red Sox. La franchise la plus prospère des 15 dernières années – une entreprise dont la valeur s’analyse chaque année avec un profit grotesque par des hommes affreusement riches – a annoncé qu’elle ne ferait aucun effort crédible pour rivaliser, dans l’espoir que un public aveuglé par la partisanerie régionale et la haine de la richesse des joueurs croira qu’elle est en fait trop pauvre pour rivaliser.

Soit dit en passant, le prix moyen des billets au Fenway Park augmentera l’année prochaine.

En plus du rendement commercial primaire, une aubaine soudaine à court terme pour les parties prenantes de la FSG, les Red Sox ont acquis deux jeunes joueurs. Je ne sais pas pourquoi vous vous souciez de qui ils sont, car les Red Sox ne semblent pas le faire, mais chacun offre une valeur future intéressante pour Boston.

Le premier est le lanceur Brusdar Graterol, qui est venu par le Minnesota lorsque les Dodgers ont renvoyé Kenta Maeda aux Twins, ce qui en fait un accord à trois équipes. Graterol, un droitier de 21 ans originaire du Venezuela, a fait ses débuts avec le Minnesota en septembre dernier, et en 10 apparitions en relief, il a montré que, si rien d’autre, il allait être très amusant à regarder. Graterol ne mesure que 6 pieds 1 avec un cadre mieux décrit comme «cubique» et frappe régulièrement 100 miles par heure hors de l’enclos des releveurs avec un plomb tueur. Graterol a été classé 32e sur la récente liste des 101 meilleurs prospects du Baseball Prospectus, avec un avantage évident basé sur ses trucs, mais un risque substantiel de se retrouver dans l’enclos des releveurs. Même à son jeune âge, Graterol a une histoire importante de blessures au coude et à l’épaule, et bien qu’il se profile toujours comme un excellent lanceur de soulagement, la chance qu’il se transforme en démarreur de 200 manches par an est proche de zéro.

L’autre nouveau venu est Alex Verdugo, 23 ans, qui a atteint l’an .294 / .342 / .475 lors de sa saison recrue avec les Dodgers l’an dernier. Il y a près de 100% de chances qu’au cours des deux prochains mois, quelqu’un qui couvrira les Red Sox présentera Verdugo comme un remplaçant à parité pour Betts sur la base de citations anonymes du front office de Boston. Comme Betts, Verdugo est un bon voltigeur défensif de coin qui frappe pour une quantité décente de puissance malgré qu’il ne frappe pas beaucoup, mais même cette comparaison facile flatte Verdugo.

L’année dernière, Betts a dépassé Verdugo de 49 points chacun pour OBP et SLG. Betts est également un athlète incomparablement meilleur que Verdugo, comme en témoignent ses totaux de base volés supérieurs (126 en 794 matchs en carrière, contre quatre en 158 pour Verdugo) et sa défense. Il y a une bonne défense de champ et puis, enfin, Mookie Betts.

Alors que les Red Sox abandonnent plus qu’ils ne l’ont fait lors de la baisse de salaire de 2012 qui a envoyé Josh Beckett, Adrián González et Carl Crawford aux Dodgers, ils en reçoivent également plus en retour. Verdugo et Graterol sont talentueux, prêts pour la ligue et sous contrôle d’équipe jusqu’en 2024 et 2025, respectivement. Mais ce n’est pas un retour digne d’un des meilleurs joueurs de sa génération et d’un bon lanceur partant, qui vient en touche. De plus, donner une étoile à plusieurs joueurs moins talentueux avec un plus grand contrôle d’équipe était alors la justification de Neal Huntington, directeur général de Pittsburgh, pour avoir échangé Gerrit Cole avec les Astros il y a deux ans. Cette logique a mis Huntington en caisse en octobre dernier, car elle est indéfendable même pour les avares Pirates. Quel modèle pour ce qui est censé être une franchise de renom.

Aussi talentueux que soit Graterol, les jumeaux étaient prêts à l’échanger essentiellement directement contre Maeda. Et les Red Sox n’ont pas été en mesure d’arracher l’un des meilleurs espoirs des Dodgers – l’arrêt-court Gavin Lux et le lanceur Dustin May – de Los Angeles. Pas même pour Betts. Verdugo a trop d’expérience en MLB pour figurer sur les listes de prospects, mais BP l’a classé comme le huitième meilleur joueur des Dodgers âgé de 25 ans et moins, derrière la sainte troïka de Cody Bellinger, Walker Buehler et Corey Seager; Lux; Mai; le receveur Will Smith; et Julio Urías, qui a eu tant de hauts et de bas maintenant, il est pratiquement qualifié de dormeur post-battage.

Ne vous y trompez pas, ce métier consistait à effacer le salaire, ce que les Red Sox voulaient si désespérément qu’ils voulaient couper leur club de la ligue à genoux. Le contraste avec le contrat de neuf ans de 324 millions de dollars des Yankees pour Cole est si évident qu’il semble presque injuste de le mentionner.

Ce métier est une honte pour les Red Sox et pour la ligue. Je ne comprends pas pourquoi le propriétaire d’un club de balle aussi prestigieux – une institution publique de facto – chargerait son service des opérations de baseball de débarrasser l’équipe d’un joueur unique dans une génération alors qu’il pourrait garder ce joueur et continuer à récolter des profits inutilisables. C’est un geste tellement avide et voué à l’échec que j’en veux à être tenté de le comprendre.

Cela fait 100 saisons que les Red Sox ont vendu leur meilleur joueur dans une telle prise d’argent transparente. S’il y a de la justice, ils auront encore 86 ans pour le regretter.