Le commerce Mookie Betts fait des Dodgers Super Contenders

Les Dodgers ne signent pas d’étoiles en agence libre. Avec Andrew Friedman en charge de l’alignement, la plus grande signature de L.A d’un joueur extérieur a été A.J. Pollock l’hiver dernier, au montant relativement minime de quatre ans et 55 millions de dollars.

Mais les Dodgers échangent des étoiles. Yu Darvish est arrivé à L.A.à la date limite des échanges de 2017, avant que le club ne gagne et ne perde les World Series. Manny Machado a rejoint l’équipe à la date limite en 2018, avant que le même scénario d’après-saison ne se produise. Et mardi, dans le plus grand de tous, L.A a arraché Mookie Betts de Fenway Park et l’a amené au Dodger Stadium.

Les Dodgers ne progressent pas automatiquement vers les World Series avec cette acquisition, et ils n’en ont certainement pas encore gagné. (Comme leurs fans le savent bien, cela fait plus de trois décennies depuis.) Mais les Dodgers se sont présentés comme la meilleure équipe de la Ligue nationale avant mardi, puis ils ont ajouté l’un des meilleurs joueurs du sport.

Le commerce rapporté (selon Jeff Passan et Kiley McDaniel d’ESPN) est une folie coûteuse et un pari gagnant maintenant, alors que les Dodgers expédient le jeune voltigeur Alex Verdugo et le lanceur Kenta Maeda pour acquérir Betts, un agent libre l’hiver prochain, et cher lanceur David Price. (Dans un accord séparé, ils ont remanié la profondeur de la liste en envoyant le voltigeur Joc Pederson à travers la ville en échange du joueur de champ intérieur des Angels Luis Rengifo.) et des mondes plus amusants cette saison.

Il est difficile de savoir par où commencer en faisant l’éloge de Betts, mais une déclaration complète pour une star complète fera l’affaire: Mis à part Mike Trout, Betts a de solides arguments en faveur du meilleur joueur de baseball. Il a battu Trout pour AL MVP en 2018, a terminé deuxième du voltigeur des Angels en 2016, et même dans ses saisons «down» de 2017 et 2019, il a toujours terminé dans le top 10 des votes MVP.

Betts pourrait ne plus jamais créer une barre oblique 85 pour cent mieux que la moyenne de la ligue, comme il l’a fait dans sa campagne indomptable de 2018, qui s’est terminée par un titre à Boston contre LA (il vaut la peine de noter que les Red Sox pourraient avoir illégalement volé des signes cette saison. ) Mais même s’il se rapproche de 35% de mieux, comme il l’était la saison dernière, il pourrait tout de même se classer deuxième derrière Trout. Depuis 2016, Betts vaut 33,8 bWAR, proche du leader Angel et bien devant la troisième place Nolan Arenado, qui est aussi proche de la 29e place que de Betts.

C’est parce qu’en plus de sa batte rapide comme l’éclair, Betts offre une durabilité, une baserunning et une défense en champ extérieur extraordinaires. Il est un véritable joueur à cinq outils sans avoir besoin d’exagérer ou de tordre la définition du terme. En défense, il a remporté un gant d’or quatre années consécutives, se classant premier parmi tous les joueurs de champ à n’importe quelle position dans cette période dans les deux statistiques défensives avancées de premier plan (UZR et DRS). Tout au long de sa saison de 26 ans, Betts a valu 42 WAR de carrière, par référence de baseball – une place devant Barry Bonds dans le classement de tous les temps à cet âge, deux places devant Willie Mays.

Alors oui, cette collection de compétences est celle que les Dodgers souhaiteraient dans leur gamme. Betts a offert l’une des seules améliorations possibles, en fait, à un club avec tellement de profondeur que son «niveau de remplacement» est beaucoup plus élevé que le niveau de remplacement à travers la ligue. Il aurait fallu une véritable star pour améliorer les options internes de L.A.et Betts correspond en effet à ce descripteur.

Il rejoint une gamme déjà parsemée d’étoiles, de Cody Bellinger – le MVP NL régnant, qui rejoindra Betts dans un champ galactique – à Max Muncy à Corey Seager et plus encore. Sans compter les lanceurs au bâton, les Dodgers ont été la meilleure ou la deuxième meilleure équipe de wRC + au cours de chacune des trois dernières saisons, et maintenant ils ajoutent une force haut de gamme avec une combinaison presque inégalée de puissance et de base aptitude.

De plus, Betts rend Verdugo consommable, étant donné le champ extérieur bondé des Dodgers; dans la même veine, Price remplit le rôle de Maeda dans la rotation et, s’il est en bonne santé, pourrait même représenter une mise à niveau du Dodger disparu. Il y a seulement deux saisons, Price a remporté le match décisif des World Series au Dodger Stadium, après tout. L.A.a ainsi ajouté Betts sans sacrifier aucune fraction de leurs plans de contention 2020 ou une seule perspective de leur riche système agricole. Lisez à nouveau cette phrase et, si vous êtes un fan des Dodgers, ignorez le reste de cet article car il est temps de célébrer.

Une perspective froide et calculatrice pourrait dire que les Dodgers ont renoncé à plus de plus-value dans l’affaire qu’ils n’en ont retourné. Maeda est une joueuse précieuse avec un contrat favorable à l’équipe; Verdugo a encore cinq ans de contrôle du club, la plupart ou la totalité d’entre eux à bas prix alors qu’il se fraye un chemin jusqu’à l’arbitrage. Betts, quant à lui, peut devenir agent libre après cette saison, et il gagnera 27 millions de dollars cette année, c’est pourquoi Boston a ressenti le besoin (extrêmement stupide) de l’échanger. Les Dodgers doivent également verser une somme d’argent considérable à Price, qui a trois ans et 96 millions de dollars sur son contrat, a été blessé deux des trois dernières années et vient de subir sa pire saison en dix ans.

Pourtant, cette perspective serait extrême au point de la parodie. Bien sûr, Verdugo – un voltigeur utile à part entière, bien que loin de Betts en tant que talent – pourrait valoir plus de victoires au cours de son contrôle que Betts en 2020 seulement. Mais une victoire vaut maintenant plus qu’une victoire plus tard, et la machine de développement de joueurs des Dodgers peut produire une autre demi-douzaine de Verdugos au cours des prochaines années. Les Bettses du sport ne sont pas si fongibles, et compte tenu de sa production, il est une aubaine à seulement 27 millions de dollars par an.

Que seul un homme de paille sabermétrique extravagant puisse s’opposer à ce commerce pour quelque raison que ce soit est la preuve de la qualité des Dodgers ici. Il est impossible de trouver des failles dans leur logique ou leur exécution. Heck, avec tout l’argent qu’ils gagnent et avec la baisse de leur masse salariale cet hiver, ils auraient très bien payé un supplément pour Betts – et ils ont même réussi à convaincre Boston de mettre de l’argent pour aider à rembourser le contrat de Price, aussi .

Même si le projet des Diamondbacks s’améliore cette saison et que les Padres progressent avec un pot-pourri de perspectives se qualifiant pour les majors, les Dodgers ne devraient pas faire face à beaucoup de pression alors qu’ils cherchent leur huitième titre de division consécutif. Avant d’acquérir Betts, les Dodgers – qui ont remporté 106 matchs la saison dernière et qui n’ont à peine perdu aucun contributeur cet hiver – ressemblaient déjà au favori de NL West. Mais lors de chacun de leurs sept précédents déplacements en séries éliminatoires au cours de cette course, ils ont raté le trophée; ce métier concerne les séries éliminatoires et le prix final qui a si longtemps échappé à la franchise.

Betts pourrait ne pas faire la différence en octobre; les acquisitions célèbres que Darvish et Machado ont échoué auparavant. Il est difficile de séparer un bon joueur d’un grand sur le petit échantillon des séries éliminatoires. Mais Betts bourre la gamme des Dodgers de manière effrayante, même au-delà de ce dont le club s’est vanté auparavant, et il donne au club la polyvalence et les fans une autre étoile brillante à encourager.

Au-delà de l’aspect baseball, au-delà des configurations potentielles de la programmation d’octobre, c’est la dernière partie de ce commerce qui devrait ravir la base de fans des Dodgers. Ils peuvent regarder Betts jouer tous les jours, même si ce n’est qu’un an avant qu’il commande un paiement de plus de 300 millions de dollars l’hiver prochain. Demandez simplement aux fans de Boston combien de divertissement il apporte. Ou pas, car ils sont trop occupés à se lamenter de la star qui s’est enfuie.

