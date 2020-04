Le commerce Mystics pour Tina Charles est l’ultime polaire

Selon Doug Feinberg, AP, Doug Feinberg, AP, Doug Feinberg, l’AP de Doug Feinberg, Tina Charles, sept étoiles, a été échangé aux Washington Mystics dans le cadre d’un accord à trois équipes. De plus, le Liberty recevra les choix n ° 9 et 15 des Dallas Wings et le choix n ° 12 des Mystics lors du repêchage de vendredi. Les Ailes recevront le choix de première ronde des Mystics 2021 et le choix de deuxième ronde de Liberty 2022.

Le champion en titre de la WNBA, Mystics, vient de réussir un hold-up, déplaçant des choix de repêchage tardifs et un acteur pour l’une des superstars vieillissantes mais toujours de qualité de la ligue. Charles a récolté en moyenne 17 points par match la saison dernière avec huit rebonds et deux passes décisives, bien qu’elle ait réussi un record de 39% en carrière la saison dernière. Pourtant, c’était un faible coût pour un potentiel de rendement plafond élevé.

Décrivons ce qui s’est exactement passé.

Les Mystiques sont au-delà empilés. C’est terrifiant. Mais il y a des questions.

Les Mystics étaient sans conteste le favori pour remporter un deuxième championnat consécutif avant que cette décision ne soit prise. Le Seattle Storm, avec une saine Sue Bird et Breanna Stewart, a été leur plus grande compétition de pré-saison.

D.C.a perdu Kristi Toliver en agence libre face aux Sparks de Los Angeles pour de l’argent garanti, et a plutôt choisi de payer un remplaçant moins bon, mais toujours très solide, à Leilani Mitchell. Sinon, le reste du groupe qui a ravagé la ligue dans l’oubli, écrasant des records offensifs de jour, était de retour. Maintenant, ils ont ajouté une légende de notation au mélange.

Cependant, la façon dont Charles s’intègre dans le groupe est un coup de tête, du moins pour l’instant. Sans Toliver, les Mystics auraient probablement pu créer un groupe comprenant des snubs All-Star Natasha Cloud et Ariel Atkins, la MVP Elena Delle Donne, la MVP Finals Emma Meesseman et l’ancre défensive LaToya Sanders. Amenez ensuite Aerial Powers, Tianna Hawkins et Mitchell sur le banc. Cette composition ne devrait probablement pas changer, même si elle obligerait Charles à faire quelque chose qu’elle n’a jamais fait de toute sa carrière: quitter le banc.

L’offensive des Mystics prospère en raison de sa polyvalence défensive et de son tir agressif depuis le périmètre. Charles, à 31 ans, est plus lent de quelques pas qu’elle ne se déplaçait latéralement, et elle n’a jamais été beaucoup un tireur extérieur (29 pour cent pour sa carrière.) Si elle remplace Sander pour les relais, elle pourrait être extrêmement efficace dans un rôle de protection de jante et de milieu de gamme. Ce n’est tout simplement pas quelque chose qu’elle a fait auparavant.

Cette décision comporte des risques, surtout si Charles n’est pas aussi disposé qu’elle le pense à jouer un rôle moindre. Mais les coûts étaient minimes. Walker-Kimbrough était un joueur de banc profond, et les choix de repêchage rendus n’ont peut-être même pas fait partie de la liste finale des Mystics.

Pourquoi le Liberty a-t-il pris cette décision?

Les Liberty changent de nom dans une nouvelle ville, et le meilleur buteur de tous les temps dans l’histoire de la franchise ne correspondait pas au nouveau modèle. Lorsque la saison de la WNBA reprendra, tout le monde s’attend à ce que Sabrina Ionescu porte un maillot noir et vert à Brooklyn, à côté d’Asia Durr et de Kia Nurse, les choix de première ronde de l’équipe dans les deux projets précédents. New York rajeunit et a les éléments de base pour accélérer et espacer le sol comme les équipes d’élite de la ligue maintenant. Ce n’est tout simplement pas dans le jeu de Charles.

Qu’a obtenu le Liberty?

Le Liberty prend un nouveau départ avec un autre ensemble de choix. Ionescu ira n ° 1. La question est de savoir qui sera là aux n ° 9, 12 et 15. Ruthy Hebard, l’une des camarades de course écran-and-roll d’Ionescu à Oregon, pourrait être là à 9. Peut-être avec les autres choix , ils opteront pour un autre tireur en Caroline du Sud Mikiah Herbert Harrigan, ou prendront un dépliant sur 6’7 Miami post Beatrice Mompremier. New York aura des options.

Pourtant, il est peu probable que ce retour leur rapporte des personnes proches des talents de Charles. New York a proposé des offres pour Charles pendant l’intersaison, mais a vu les équipes remplir l’espace de la casquette pour conserver les joueurs ou échanger contre d’autres stars. Son marché s’est ratatiné et les Mystiques en ont profité.

Qu’ont obtenu les ailes?

Les Wings sont l’équipe la plus difficile de la WNBA à lire. Ils sont assis sur une tonne de projets avec peu d’espace sur la liste et une seule pièce vedette infaillible dans Arike Ogunbowale. Dallas n’allait pas conserver ses quatre choix de première ronde lors du repêchage de 2020, mais le marché pour eux était sec. Cela pourrait être l’une des petites actions qu’ils auraient pu effectuer.

Ce métier donnera à Dallas le temps de se comprendre et de choisir parmi une classe de repêchage potentiellement meilleure. Il était peu probable que Tayler Hill joue dans la rotation de cette année, car Ogunbowale et Moriah Jefferson ont peut-être progressivement éliminé ses minutes. Pourtant, leur retour semble dérisoire. Le choix du premier tour des Mystics en 2021 est susceptible d’être dans les deux derniers, et les choix du deuxième tour pourraient être coupés plus fréquemment que jamais dans la nouvelle économie de la WNBA.

Alors, qui a gagné?

Les Mystics viennent d’obtenir une légende pour un petit prix demandé.

Charles a enfin une chance de remporter un titre WNBA.

Et qui a perdu?

Le retour du Liberty à Charles est très bien, peut-être. Walker-Kimbrough peut jouer. Mais le commerce n’a rien à se vanter.

Les ailes, peut-être? Il est difficile de les appeler gagnants.