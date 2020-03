Le commerce texan de DeAndre Hopkins était si mauvais que Madden l’a refusé

À première vue, la décision des Houston Texans d’échanger le receveur vedette DeAndre Hopkins avec les Arizona Cardinals pour David Johnson (et ses choix) semblait stupéfiante.

Les finances n’avaient pas de sens avec Hopkins sur un contrat amical avec l’équipe et Johnson – qui était au banc pour Chase Edmonds et Kenyan Drake – étant payé n ° 1 en courant. Même lorsque les Cardinals lancent un choix de deuxième tour en 2020 et un choix de quatrième tour en 2021, les Texans se séparent toujours d’un récepteur parmi les 5 meilleurs pour un retour en arrière sans doute lavé et des sélections à faible impact.

Ce fut une décision étonnamment mauvaise de l’entraîneur-chef et directeur général Bill O’Brien. Si mauvais, en fait, que les fans ne pouvaient pas faire exactement le même échange dans le jeu vidéo Madden.

Afin de montrer à quel point ce commerce était mauvais, les fans ont entré les conditions convenues dans Madden. Ils ont tous obtenu le même résultat:

DIMINUÉ.

Le Madden A.I. ne doit pas rendre compte d’O’Brien. Il défie les algorithmes du football.

.