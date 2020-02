Le ‘Cône’ Brizuela demande plus de force aux grévistes de Chivas

Vendredi, le Guadalajara Sports Club a de nouveau remporté le tournoi Clausura 2020 après 5 matchs consécutifs sans le faire et deux échecs consécutifs. Cela réduit la pression exercée par les joueurs, même s’ils doivent continuer à donner plus.

Ce que Chivas a beaucoup manqué, c’est la force de l’attaque et cela a été clairement indiqué par l’un des chefs d’équipe comme Isaác Brizuela, qui a demandé plus de force dans l’attaque de Chivas:

“Cela est venu beaucoup mais nous devons préciser davantage. Nous avons eu des arrivées et des prises de possession, mais nous devons être plus énergiques. Nous l’avons également montré lors du dernier match, lorsque nous sommes arrivés beaucoup et nous ne l’avons pas mis”, a déclaré la référence Chivas.

Brizuela a souligné tous les jeux qui ont échoué contre Cruz Azul et que ce vendredi, ils avaient un homme supplémentaire pendant la majeure partie du match, afin que Chivas puisse augmenter son avantage et n’a pas:

“Maintenant, ils n’étaient peut-être pas aussi clairs mais nous avions beaucoup de ballons, nous devons essayer d’être plus profonds et blesser davantage l’adversaire. Nous savons qu’avec un homme de plus, nous aurions dû prolonger le score”, a-t-il déclaré.