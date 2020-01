Le confort familier et nécessaire d’un épisode de «freiner votre enthousiasme»

Dans le deuxième épisode de Curb Your Enthusiasm de cette saison, Larry David fait plusieurs références à «ce climat», mais il ne signifie pas le réchauffement climatique. C’est plus une vague de la main, une vague allusion à son dégoût pour tout cela ces jours-ci, mais c’est aussi un signe plus pointu du fait que son personnage est actuellement poursuivi pour harcèlement sexuel. Le «climat» qui en résulte est un ciel incertain pour Larry: comment flirter? Comment à ce jour? Comment distinguer? Comment tester le pool de rencontres sans être emporté par la marée montante de #MeToo?

Il s’inquiète de savoir comment se faire enculer tout en sauvant le sien. Assis sur le canapé à côté d’une réceptionniste du cabinet d’avocats le représentant contre les accusations de son assistant, Larry filme toute l’interaction pour des raisons de preuve. Il demande son consentement avant de toucher une cage thoracique; il spécifie les mains droite et gauche comme si ce n’était qu’un jeu chaste de Twister. (Larry est mieux à l’écoute de ce «non» que quand son avocat nie sa requête pour utiliser sa salle de bain privée, c’est sûr.) Tout cela est compris comme une fonction du «climat», comme le dit Larry . Et comme pour le réchauffement climatique actuel, même s’il peut sembler urgent, cela ne le rend pas nécessairement nouveau.

En 1993, une esquisse SNL de style Jeopardy mettant en vedette Phil Hartman, Chris Farley et la star invitée Shannen Doherty s’appelait «Is it Date Rape?» Et présentait des catégories comme «Off-Campus Kegger» et «Halter Top» et montrait des équipes de couples s’entraînant à demander l’autorisation expresse de se bécoter. (L’esquisse était une réaction aux politiques de consentement affirmatif du progressiste Antioch College, qui sont devenues des nouvelles nationales.) En 2004, Chappelle’s Show a fait la même chose avec son regard sur «The Love Contract», impliquant un peu Rashida Jones, une chambre à coucher et un document juridique.

Si cet épisode Curb Your Enthusiasm a fonctionné, ce n’est pas à cause de son matériel révolutionnaire. C’est parce qu’il a livré du matériel fondé sur tant d’années de sa propre tradition familière.

Prenez cette scène de sexe potentielle, qui avait un cadrage presque explicitement Seinfeld-ian, avec deux personnes abattues maladroitement côte à côte (à ne pas confondre avec assis côte à côte!) Sur un petit canapé dans un appartement exigu. Ces images auraient pu être de Puddy et Elaine, ou George et Susan, ou Jerry et n’importe quel nombre de ses copines en rotation. Considérez le contenu de mailman: Newman a progressé pour que Lionel puisse se glisser.

Ou prenez une autre intrigue centrale dans l’épisode de la nuit dernière: la salle de bain privée dans le bureau de Roger Swindell, une toilette qui non seulement a réuni Larry et sa date en premier lieu, mais a également fourni le cliffhanger de dépôt dramatique qui a mis fin à l’épisode. Cela a été arraché aux vieux titres de Seinfeld de plusieurs manières, y compris la carte mentale de George Costanza de toutes les meilleures salles de bains publiques de la ville, certaines d’entre elles «de magnifiques installations», ou l’admission de Costanza sur la façon dont il a perdu un emploi dans l’immobilier: “J’ai démissionné parce que le patron ne me laissait pas utiliser sa salle de bain privée”, dit-il dans un entretien d’embauche. (Cela était apparemment basé sur l’écrivain Seinfeld Larry Charles utilisant une salle de bain privée dans le bureau de David et Seinfeld.) Au début de la saison de Curb, David se faufile dans la salle de bain privée d’un investisseur de restaurant et dans la réunion fictive de Seinfeld d’un épisode de 2009 de Curb Your Enthousiasme, George gagne et perd une fortune avec une application de localisation de canettes «iToilet».

Enfin, il y a le vrai prix de l’épisode: “C’est magnifique”, jaillit l’ennemi juré de David, Susie, alors qu’elle voit une grande peinture d’elle-même que, pour une raison quelconque, il lui a donnée comme cadeau d’anniversaire. (Par opposition à une… caméra? Parlez d’une question de l’ère Seinfeld.)

“C’est une œuvre d’art”, chante-t-elle. Cette image maudite de Susie, avec des boucles de tire-bouchon et un col en fourrure, préside la salle à manger et regarde tout le monde depuis ses grandes dimensions. Et sa présence rappelle immédiatement un autre portrait célèbre et obsédant de nombreuses années plus tôt dans le Larryverse. Dans la troisième saison de Seinfeld, un couple bouché de la haute ville se tenait dans un studio d’art et considérait une œuvre similaire. “Il est une brute répugnante et répugnante, mais je ne peux pas détourner le regard”, a déclaré le monsieur à sa madame alors qu’ils admiraient une grande peinture d’un Cosmo Kramer ébouriffé. Cet épisode a été diffusé au début de 1992. Plus tard cette année-là, James Carville a dit au personnel de campagne de Bill Clinton sur quoi harponner: «L’économie, stupide». De nos jours, c’est «le climat».

Hier soir, en parcourant la discussion de l’épisode Curb sur Twitter, j’ai remarqué un refrain répété: des gens impatients de voir le spectacle, ou appréciant de l’avoir regardé, comme une sorte d’évasion familière du jour choquant des nouvelles entourant la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère dans les collines de Los Angeles. Curb Your Enthusiasm se déroule également à Los Angeles, mais l’épisode de la nuit dernière en particulier était totalement ancré dans le monde paroissial qu’il s’est développé au fil des ans, d’une manière qui était presque un réconfort. Hier, en l’espace de quelques heures, je suis passé de regarder des nouvelles horribles en direct à écouter les (vraiment amusants!) Grammys, à attendre 22 h 30 HE pour frapper afin que j’entende la «bump bump bump» du Curb chanson thème et me perdre, juste pendant quelques minutes, à un tas de gens méprisables.

«Il transcende le temps et l’espace», explique la femme qui regarde le portrait de Cosmo Kramer dans cet épisode de Seinfeld de 1992. «Il me rend malade», dit son mari. «J’adore ça», jaillit-elle. «Moi aussi», convient-il, repoussé et fasciné. C’est la même chose que je ressens à propos de cette émission. Ils l’ont acheté, moi aussi.

Meilleur personnage secondaire

Il adopte «une approche holistique» de l’indemnisation et a d’épaisses serviettes monogrammées à l’usage de personne d’autre que lui-même: Rencontrez le bien nommé Roger Swindell, Esq.! (C’est dommage que son personnage ne s’appelle pas Ira, juste pour ouvrir la possibilité alléchante que Curb Your Enthusiasm and Billions se déroule dans le même univers. Je peux le voir maintenant: Larry et Wags se lient au comptoir à sushi … Bobby Axelrod dans une voiturette de golf … Susie présentant tout le monde à sa demi-sœur visiteuse, Wendy … Chuck se présentant comme l’invité de Richard Lewis lors d’une soirée de poker … Larry empruntant des vêtements d’extérieur à Mafee pendant une rare vague de froid, puis se méprenant sur Bernie Madoff comme s’il était Jeff ressemblant à Harvey Weinstein… Potentiel illimité ici !!!)

Jeff Outburst le plus fort

Une catégorie vraiment empilée cette semaine. Pendant un certain temps, le favori était le traité passionné de Jeff sur la valeur de l’argent dans l’attrait du baccalauréat le plus admissible de David. «Rich bat vieux et chauve», dit Jeff, puis devient plus précis: «Vous pourriez avoir des côtelettes de mouton et porter une cravate de dessin animé de Félix le chat», souligne-t-il. «Vous pourriez être peint en bleu et porter un chapeau Abe Lincoln, et tout irait bien. Croyez-moi!”

Puis ce fut la colère juste de Jeff pour le cadeau d’anniversaire choisi par Larry pour Susie. («Ça me regarde!» Crie-t-il, décrivant le tableau comme si c’était cette poupée qui ressemble à Estelle Costanza. «Elle est juste là! Je vais prendre une collation et elle me regarde!») Mais finalement et évidemment le gagnant ici était quand Jeff a canalisé l’Outburst God elle-même – sa charmante épouse, dont les crises cette saison continuent de livrer et de confondre, avec une tenue «FEMME» à paillettes cette semaine – et a livré une diatribe à la table du dîner qui était digne de sa bien-aimée. “Espèce de putain de merde de merde”, rugit Jeff, une seule “baise à quatre yeux” timide d’une Susie Yahtzee. «Qui fait quelque chose comme ça? Où diable vous en sortez? C’était le bien le plus précieux de ce ménage. »Vous pouvez dire que le jeu est cathartique pour plus d’une raison.

Meilleure ligne Leon

Pas assez de Leon dans cet épisode, mais j’ai apprécié son collier “I Gets Mine” et sa philosophie de pierre sur le maintien d’une amitié active pendant une maladie catastrophique: “Ne baise pas avec moi, je ne baiserai pas avec toi.” (Si ce n’est pas une chanson manquante de «I Am a Rock», ça devrait l’être.)

Larry le plus profondément détesté

J’ai détecté à peu près aucun? Comme pour ses résultats de test, Larry était clair comme un coup de sifflet à cet égard! Lorsque Cheryl a rejeté ses avances en position assise, sa réaction n’a pas été de tourner son regard vers l’intérieur autant que de n’avoir aucun regard du tout: qui s’en fout de ce qui est au menu de toute façon? Et plutôt que de s’intéresser à la raison pour laquelle il ne mérite pas une amitié contre le cancer, il blâme simplement ses amis de ne pas s’enquérir des résultats des tests. (Je pensais qu’ils avaient établi des limites claires quant à leurs limites!) Je suppose que l’exemple le plus clair de dégoût de soi aurait pu prendre la forme d’une projection. La façon dont il se moquait de Lionel, le jeu de short-chaussette publié par le facteur, avait une bouffée de traumatisme passé profond impliquant la vue de ses propres jambes nues. (N’oubliez pas: nous l’avons vu porter des chaussettes au lit.)

Le plus étrange look de Larry

Le discours de Larry à son amant se lit comme quelque chose dans une nouvelle de Kristen Roupenian: il aimerait prendre sa main, dit-il, “placez-la sur votre intérieur de la cuisse, et progressez lentement à la manière d’un crabe.” Au moins cette fois, contrairement à cette excuse perdue dans le courrier, il est honnête.

