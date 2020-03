Le consensus des 40 meilleurs joueurs

Le repêchage de la NFL 2020 est à seulement sept semaines, et plusieurs joueurs voient leur stock de repêchage s’envoler après des performances exceptionnelles au NFL Scouting Combine à Indianapolis.

Joe Burrow et Chase Young devraient être les deux premiers joueurs sélectionnés le 23 avril – mais certains analystes pensent que les Redskins pourraient chercher à repêcher l’ancienne star de l’Alabama Tua Tagovailoa avec le deuxième choix global. Il y a eu de sérieux mouvements dans les faux projets après la moissonneuse-batteuse, et le premier tour est chargé de talent.

Pour déterminer les meilleurs joueurs disponibles, nous avons analysé sept maquettes de 2020 sur Internet – les dernières révisions de For The Win, USA TODAY, Draftwire, Pro Football Focus, CBS Sports, Todd McShay et The Ringer d’ESPN – et trouvé la moyenne de chaque joueur. projet de position.

Au total, 54 joueurs différents sont apparus en tant que sélections de premier tour dans les versions fictives que nous avons examinées. Si un joueur était exclu de l’un des faux tirages, il lui était attribué une valeur de 33 pour chaque absence afin de déterminer sa moyenne de repêchage.

Voici les 40 meilleurs joueurs du grand tableau:

1. QB Joe Burrow

Équipe avec 1er choix: Bengals

Faux spot moyen brouillon: 1.0

Meilleure position: 1er

Pire position: 1er

2. DE Chase Young

Équipe avec 2e choix: Redskins

Point moyen moyen du tirant d’eau: 2,1

Meilleure position: 2e

Pire position: 3e

3. QB Tua Tagovailoa

Équipe avec 3e choix: Lions

Point moyen moyen du tirant d’eau: 4,3

Meilleure position: 2e

Pire position: 5e

4. CB Jeff Okudah

Équipe avec 4e choix: Giants

Point moyen moyen du tirant d’eau: 5,6

Meilleure position: 3e

Pire position: 9e

5. OLB Isaiah Simmons

Équipe avec 5e choix: Dolphins

Point moyen moyen du tirant d’eau: 5,9

Meilleure position: 3e

Pire position: 8e

6. DT Derrick Brown

Équipe avec 6e choix: Chargeurs

Point moyen moyen du tirant d’eau: 7,6

Meilleure position: 3e

Pire position: 9e

7. QB Justin Herbert

Équipe avec 7e choix: Panthers

Point moyen moyen du tirant d’eau: 8,0

Meilleure position: 5e

Pire position: 13e

8. OL Jedrick Wills Jr.

Équipe avec 8e choix: cardinaux

Point moyen moyen du tirant d’eau: 9,1

Meilleure position: 4e

Pire position: 10e

9. OT Mekhi Becton

Équipe avec 9e choix: Jaguars

Point moyen moyen du tirant d’eau: 9,6

Meilleure position: 4e

Pire position: 18e

10. OT Tristan Wirfs

Équipe avec 10e choix: Browns

Point moyen moyen du tirant d’eau: 10,6

Meilleure position: 4e

Pire position: 18e

11. WR CeeDee Lamb

Équipe avec 11e choix: Jets

Point moyen moyen du tirant d’eau: 10,7

Meilleure position: 4e

Pire position: 17e

12. OT Andrew Thomas

Équipe avec 12e choix: Raiders

Moyenne du repêchage moyen: 13,7

Meilleure position: 4e

Pire position: 29e

13. DT Javon Kinlaw

Équipe avec 13e choix: Colts

Point moyen du tirant d’eau moyen: 13,9

Meilleure position: 9e

Pire position: 19e

14. WR Jerry Jeudy

Équipe avec 14e choix: Buccaneers

Point moyen moyen du tirant d’eau: 14,0

Meilleure position: 11e

Pire position: 24e

15. DE K’Lavon Chaisson

Équipe avec 15e choix: Broncos

Point moyen moyen du tirant d’eau: 16,1

Meilleure position: 9e

Pire position: 28e

16. WR Henry Ruggs III

Équipe avec 16e choix: Falcons

Moyenne du repêchage moyen: 17,4

Meilleure position: 11e

Pire position: 30e

17. QB Jordan Love

Équipe avec 17e choix: Cowboys

Moyenne du repêchage moyen: 17,7

Meilleure position: 6e

Pire position: Hors du premier tour (x1)

18. S Xavier McKinney

Équipe avec 18e choix: Dolphins

Moyenne du repêchage moyen: 18,2

Meilleure position: 16e

Pire position: 23e

19. CB C.J. Henderson

Équipe avec 19e choix: Raiders

Moyenne du repêchage moyen: 19,8

Meilleure position: 16e

Pire position: 31e

20. WR Justin Jefferson

Équipe avec 20e choix: Jaguars

Moyenne du repêchage moyen: 22,6

Meilleure position: 13e

Pire position: Hors du premier tour (x1)

21. DE A.J. Epenesa

Équipe avec 21e choix: Eagles

Moyenne du repêchage moyen: 22,9

Meilleure position: 15e

Pire position: Hors du premier tour (x1)

22. CB Trevon Diggs

Équipe avec 22e choix: Bills

Point moyen moyen du tirant d’eau: 25,1

Meilleure position: 20e

Pire position: Hors du premier tour (x1)

23. LB Patrick Queen

Équipe avec 23e choix: Patriots

Moyenne du repêchage moyen: 26,1

Meilleure position: 19e

Pire position: Hors du premier tour (x2)

24. OT Josh Jones

Équipe avec 24e choix: Saints

Moyenne du repêchage moyen: 26,1

Meilleure position: 18e

Pire position: Hors du premier tour (x2)

25. WR Laviska Shenault Jr.

Équipe avec 25e choix: Vikings

Moyenne du repêchage moyen: 26,4

Meilleure position: 21e

Pire position: Hors du premier tour (x2)

26. WR Tee Higgins

Équipe avec 26e choix: Dolphins

Moyenne du repêchage moyen: 27,4

Meilleure position: 21e

Pire position: Hors du premier tour (x3)

27. LB Kenneth Murray

Équipe avec 27e choix: Seahawks

Point moyen moyen du repêchage: 27,9

Meilleure position: 19e

Pire position: Hors du premier tour (x3)

28. DE Yetur Gross-Matos

Équipe avec 28e choix: Ravens

Point moyen moyen du tirant d’eau: 28,1

Meilleure position: 16e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

29. CB Kristian Fulton

Équipe avec 29e choix: Titans

Moyenne du repêchage moyen: 28,6

Meilleure position: 17e

Pire position: Hors du premier tour (x3)

30. DT Ross Blacklock

Équipe avec 30e choix: Packers

Moyenne du repêchage moyen: 29,1

Meilleure position: 20e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

31. WR Jalen Reagor

Équipe avec 31e choix: 49ers

Moyenne du repêchage moyen: 29,1

Meilleure position: 21e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

32. RB D’Andre Swift

Équipe avec 32e choix: Chefs

Moyenne du repêchage moyen: 29,2

Meilleure position: 14e

Pire position: Hors du premier tour (x5)

33. S Grant Delpit

Point moyen moyen du tirant d’eau: 30,0

Meilleure position: 23e

Pire position: Hors du premier tour (x2)

34. TE Cole Kmet

Point moyen moyen du tirant d’eau: 30,2

Meilleure position: 23e

Pire position: Hors du premier tour (x5)

35. RB Jonathan Taylor

Spot moyen fictif: 30,4

Meilleure position: 24e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

36. WR Brandon Aiyuk

Point moyen moyen du tirant d’eau: 31,0

Meilleure position: 34e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

37. OT Austin Jackson

Moyenne du repêchage moyen: 31,2

Meilleure position: 27e

Pire position: Hors du premier tour (x4)

38. LB Zack Baun

Moyenne du repêchage moyen: 31,4

Meilleure position: 27e

Pire position: Hors du premier tour (x5)

39. S Antoine Winfield Jr.

Spot moyen du draft: 31,5

Meilleure position: 23e

Pire position: Hors du premier tour (x6)

40. DE Terrell Lewis

Moyenne du repêchage moyen: 31,8

Meilleure position: 25e

Pire position: Hors du premier tour (x6)

