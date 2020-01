Le contact de Barcelone, Mauricio Pochettino, malgré l’ex-patron de Tottenham affirmant qu’il n’irait jamais là-bas alors qu’Ernesto Valverde fait face au sac

Mauricio Pochettino a émergé comme le favori de choc pour être le prochain manager de Barcelone malgré le fait qu’il avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’y irait jamais.

Ernesto Valverde est sous pression au club de LaLiga malgré le sommet de la ligue et les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’actuel patron a également remporté deux titres consécutifs en championnat, mais n’a jusqu’à présent pas remporté la compétition d’élite des clubs européens, s’inclinant face à Liverpool en demi-finale l’année dernière, et a été éliminé de la Super Coupe d’Espagne par l’Atletico Madrid .

Mauricio Pochettino pourrait bientôt revenir à la gestion

Une série de mauvais affichages aurait frustré les patrons du club catalan et il pourrait être licencié dans les prochaines 24 heures.

La légende du club, Xavi, avait été présentée comme un remplaçant avec des informations au cours du week-end suggérant qu’un accord avait été conclu.

Cela a échoué, cependant, et il restera au club actuel Al Sadd au Qatar.

Xavi est actuellement en charge du côté qatari d’Al-Sadd et ne prendra pas le relais à Barcelone

Le réseau délicat de la politique impliquée à Barcelone pourrait être une raison de son hésitation à rejoindre à ce stade. Xavi est un allié de Victor Font, qui prévoit de se présenter contre le président actuel du club Josep Maria Bartomeu, et il pourrait attendre son temps jusque-là.

Le nom de Ronald Koeman a également été mentionné, mais il aurait également rejeté la possibilité de remplacer Valverde.

La publication espagnole AS revendication suivante est Mauricio Pochettino, sans emploi depuis son limogeage par Tottenham l’année dernière.

Le rapport indique qu’il a déjà été contacté pour ce poste, même s’il n’est pas encore vacant, bien que Valverde puisse marcher avant qu’il ne soit poussé au-dessus de la poursuite publique du club de son remplaçant.

Les commentaires précédents de Pochettino sur la possibilité de gérer Barcelone suggèrent qu’il est peu probable qu’il prenne ce poste. L’athlète de 47 ans a joué pour son rival de l’Espanyol et l’a dirigé.

«Je ne formerais jamais Barcelone ou Arsenal parce que je suis lié à Tottenham. J’ai grandi chez Newell et je ne formerais jamais Rosario Central », a-t-il déclaré lors de son séjour chez Spurs.

Il a ajouté qu’il préfèrerait quitter l’entraînement que d’entraîner Barcelone ou l’une des autres équipes.

«C’est ma décision. Je préférerais travailler dans ma ferme en Argentine que d’aller travailler dans certains endroits. »

Les opinions changent, cependant, et les opportunités dans l’un des clubs les plus historiques d’Europe se présentent rarement.

