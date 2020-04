Le contexte économique pour renforcer les modèles après le Coronavirus, en couverture

La situation dans laquelle le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront à planifier la préparation de leurs troupes pour l’exercice 2020-21, avec moins de marge financière pour faire des incorporations, est le sujet principal de la couverture.

1. Marque: “Il sera temps de vendre moins cher”

Le journal de Madrid met en évidence la tendance que le marché aura alors que les économies des clubs sont affectées par la baisse des revenus due à l’arrêt du Coronavirus. Le Real Madrid aurait 36 ​​joueurs pour planifier le parcours à leur retour. L’optimisme de la NBA pour la fin de la saison sans public, la plainte de Valence à l’UEFA et la célébration des Championnats du monde de Formule 1 et de Motocyclisme à huis clos depuis juillet accompagnent en couverture.

2. Sports World: “Non à 111 millions”

Le journal de Barcelone souligne le refus du FC Barcelone de payer la clause de Lautaro Martínez (111M) pour reprendre ses services, choisissant d’offrir aux joueurs qui baissent le prix. Le documentaire The Last Dance, sur le dernier ring de Michael Jordan et qui sortira lundi prochain, les plaintes de Valence et de Getafe dans l’attribution de positions européennes par la RFEF ou la recherche d’un défenseur central au Real Madrid accompagnent la couverture.

3. Ace: “Le cours de la pandémie”

L’environnement de la capitale met en évidence différents anciens joueurs qui reçoivent une formation télématique pour devenir entraîneurs dans un avenir proche. La volonté de Karim Benzema de continuer à faire l’histoire au Real Madrid ou la montée de Valence et de l’Atlético de Madrid en raison de l’attribution des places européennes accompagnent en première page.

4. Sport: “Ils peuvent jouer ensemble”

Les médias de la ville de Barcelone montrent l’optimisme supposé du FC Barcelone en signant Lautaro Martínez et Neymar da Silva pour monter un grand quatre avec Luis Suárez et Lionel Messi, en oubliant Antoine Griezmann. Le protocole sanitaire de retour au jeu ou l’emprisonnement dans un hôtel de luxe de Ronaldo de Assis “Ronaldinho” accompagnent en première page.

5. Super Sport: “Focus sur l’objectif”

Les médias valenciens mettent en évidence le débat sur l’objectif du club Mestalla avec Jasper Cillessen et Jaume Domènech, la guerre entre la même entité et le président de la Fédération ou la donation de Levante à la Generalitat valencienne sous la forme de 100000 masques accompagnent sur la couverture.