Le contrecoup de Richard Sherman n’est qu’une preuve de sa grandeur

Le Super Bowl 54 ne s’est probablement pas déroulé comme Richard Sherman l’avait imaginé. Le demi de coin des 49ers n’a pas eu beaucoup d’impact, et après qu’il ait abandonné une réception de 38 verges à Sammy Watkins, Twitter de la NFL a déchargé sur le dos défensif parlant trash.

Les chiffres n’étaient pas très bons pour Sherman. Selon Pro Football Focus, le corner vétéran a été ciblé cinq fois et a abandonné cinq passes pour 72 yards. Les deux étaient des sommets de saison. Mais ces chiffres sont un peu trompeurs et la chaleur que Sherman a attrapée après le match montre à quel point la norme est élevée pour l’un des plus grands coins de l’histoire de la NFL.

Jetons un œil à ces cinq cibles. Vous pouvez tous les regarder ici avant de les examiner individuellement.

Commençons par la grosse prise de Watkins, qui était certainement une pièce que Sherman aimerait retrouver…

Il semble que les chefs exécutaient un concept de dépassement rapide, mais avec Sherman dans la couverture de presse, Watkins convertit son itinéraire en un fondu. Sherman est vraiment fait par l’alignement.

Avec Watkins aligné dans une division serrée, Sherman est comme s’attendre à un itinéraire révolutionnaire. La pensée derrière cela est que le récepteur s’aligne plus à l’intérieur pour se donner de l’espace pour retourner à l’extérieur. Watkins feint à l’extérieur et oblige Sherman à mordre avant de retourner à l’intérieur, ce qui lui fournit l’étape dont il avait besoin pour battre le 49ers star downfield.

Voici le deuxième grand jeu que Sherman a “abandonné”. Il s’agit d’un exercice de brouillage où il doit couvrir Watkins pendant environ cinq secondes.

Aucun entraîneur ne s’attend à ce que son corner reste en place aussi longtemps. Ce jeu tombe finalement sur la ruée vers la passe pour ne pas pouvoir contenir Mahomes.

Les trois cibles restantes laissent des gains minimes. Les deux prises de Tyreek Hill sur Sherman sont intervenues sur des itinéraires courts par rapport à la couverture de zone douce.

Hill attrape le ballon dans la zone du terrain que les entraîneurs appellent littéralement la «zone de non-couverture», donc siffler Sherman pour les captures n’a aucun sens. Lors de la première partie, Hill donne à Sherman un air idiot avec un joli juke, mais cela n’a rien à voir avec sa couverture.

Et voici l’objectif final, qui est en fait un très bon jeu de Sherman sur Kelce, alors qu’il a abattu le meilleur ailier serré de la NFL pour peu de verges. Kelce est l’un des meilleurs joueurs de la cour après la capture de la ligue, ce n’est donc pas un mince exploit.

Sherman n’a vraiment été battu qu’une seule fois dans la couverture. Juste une fois! Chaque coin est battu. Stefon Gilmore est battu. Jalen Ramsey est battu. Darrelle Revis s’est fait battre.

Cela n’a pas empêché Twitter d’empiler Sherman. Si le niveau est si élevé pour lui, alors Sherman a peut-être raison: il est vraiment le meilleur coin du jeu.

