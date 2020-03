Le contrôle de plongée sera au CNAR

De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. a11

Le Centre national de haute performance (CNAR) accueillera le contrôle technique de la plongée pour la Coupe du monde 2020, qui aura une valeur pré-olympique pour Tokyo, du 12 au 15 mars. Ce jeudi, les préliminaires et les finales débuteront dans les épreuves individuelles synchronisées de 3 mètres masculin et 10 mètres féminin; Demain, vendredi, les 3 mètres féminin et la plateforme individuelle masculine auront lieu; samedi, plate-forme féminine et plate-forme masculine et dimanche, 3 mètres synchronisés femmes et 10 hommes synchronisés. La double médaillée olympique, Paola Espinoza, capitale de naissance, a annoncé hier que de cette sélection elle reviendrait pour représenter Baja California Sur, l’état de son père et où elle a commencé sa carrière.

