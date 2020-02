Le copropriétaire de West Ham, David Gold, condamne les violentes manifestations des fans et sympathise avec le PDG de Manchester United, Ed Woodward

Le copropriétaire de West Ham, David Gold, déclare que les menaces et les violences contre le personnel du club “ne peuvent être tolérées”.

Les fans de Manchester United ont lancé des fusées éclairantes devant le domicile du PDG Ed Woodward le mois dernier pour exprimer leur mécontentement face à la gestion du club.

. – .

Une section des fans de West Ham est mécontente du copropriétaire David Gold

Gold et son copropriétaire de West Ham, David Sullivan, ont été victimes de violences verbales de la part de fans de la section à l’intérieur du stade de Londres lors de la défaite contre Burnley en mars 2018.

Le duo a de nouveau été critiqué pour la mauvaise saison des Hammers avec le club qui réengage David Moyes et dans la zone de relégation.

Gold a déclaré: «Je sais exactement ce qu’Ed a vécu. Je l’ai vécu quatre ou cinq fois et c’est par un pourcentage d’une minute, c’est quelques centaines de personnes.

«Le match de Burnley a été une expérience terrible, je ne pourrais pas vous le dire.

«Ma petite-fille de 10 ans a dit:« Grand-père, qu’est-ce que ça veut dire? Vous n’êtes pas un menteur, vous êtes grand-père? “Je veux dire, que dites-vous à un enfant de 10 ans? C’était affreux.

Snapchat

Une cinquantaine de personnes ont organisé une manifestation devant la maison de Woodward le mois dernier

moments difficiles

Gold défend les chefs de West Ham après avoir été accusé d’avoir “ pris tout l’argent ”

DÉRANGÉ

L’agent de Vertonghen explique la substitution émotionnelle et révèle une mise à jour sur l’avenir des Spurs

De défi

Marcelo Bielsa tient une superbe conférence de presse de 59 minutes et frappe Nketiah

informer

A quoi ressemble la table de Premier League depuis que Jose Mourinho a été nommé patron des Spurs

le plus fort

Alors que Guardiola continue de bricoler, est-ce le meilleur XI de Manchester City?

potins

Lallana prête pour un transfert gratuit avec Leicester, Tottenham, Arsenal et West Ham

AIE

Odegaard marque le premier but de Bernabeu contre le Real Madrid pour vider le club parent de la coupe

une analyse

Pourquoi Lacazette est raté et comment Arsenal peut réparer sa forme devant le but

inévitable

Prédire la date exacte à laquelle Liverpool gagnera la Premier League

ramène-le à la maison

Coutinho de retour à Liverpool? La légende des Reds veut que le club signe à nouveau le meneur de jeu

«La ligue se réunira. Nous nous réunirons en tant qu’unité pour protéger les goûts d’Ed et punir ces auteurs. Cela ne peut pas être toléré.

«Manchester United est un grand club, Ed Woodward est une grande figure du jeu. Il ne peut pas s’inquiéter pour sa femme et ses enfants. »

Jeudi, il a été annoncé que le comportement “inacceptable” des supporters envers les supporters, les joueurs, les employés du club ou les arbitres entraînerait une interdiction à l’échelle de la Premier League.

Pendant ce temps, Gold insiste sur le fait que West Ham est un club qui évolue dans la bonne direction, bien qu’il soit assis dans la zone de relégation.

Il a ajouté: «Nous avons maintenant un stade qui en contient 60 000, dont 35 000.

«Nous comprenons qu’il y a eu des difficultés avec le stade, mais vous n’avez qu’à revenir en arrière et regarder ce que vous aviez à West Ham.

«Quand j’étais petit fan, tout ce dont je me souviens, c’est d’un club de football dans l’ancienne deuxième division, toute ma jeune vie c’était dans l’ancienne deuxième division.

“Au moins, c’est en Premier League maintenant. D’accord, nous avons maintenant quelques problèmes, mais dans l’ensemble, nous progressons. »

EN DIRECT sur talkSPORT

Découvrez tous les commentaires EN DIRECT à venir sur talkSPORT, ci-dessous …

Bristol City vs Birmingham (vendredi, 19 h 45) – talkSPORT 2

Wigan vs Preston (samedi, 12h) – talkSPORT 2

Everton vs Crystal Palace (samedi, 12h30) – talkSPORT

Sunderland vs Ipswich (samedi, 15h) – talkSPORT 2

Brighton vs Watford (samedi, 17h30) – talkSPORT

Nottingham Forest vs Leeds (samedi, 17h30) – talkSPORT 2

.