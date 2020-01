Le copropriétaire de West Ham répond aux critiques des fans avant la manifestation prévue et admet “nous aurions dû garder David Moyes”

Le copropriétaire de West Ham, David Gold, a défendu le transfert du club d’Upton Park au stade de Londres alors qu’il rejoignait talkSPORT pour une interview exclusive sur dix ans à la tête des Londoniens de l’est.

Avant les manifestations prévues des supporters ce week-end, Gold a répondu aux critiques des fans et a déclaré que le déplacement du stade était «la meilleure chose que nous ayons faite».

Le chef a également insisté sur le fait que lui et son copropriétaire David Sullivan ne pouvaient pas être tenus responsables pour avoir échoué à réaliser les “espoirs et les rêves” du club depuis qu’ils avaient emménagé dans leur nouveau domicile.

Hammers United a organisé samedi une manifestation devant West Ham vs Everton

West Ham a quitté le site historique de Boleyn Ground – le club depuis 112 ans – en 2016 pour s’installer dans l’ancien stade olympique de Londres 2012.

Mais le déménagement dans un lieu souvent décrit comme sans âme et impropre au football a provoqué une colère et un ressentiment généralisés dans toute leur base de fans, Gold, Sullivan et le vice-président Karren Brady étant accusés d’avoir «tué» l’équipe de l’est de Londres.

Gold dit que la haine de certains partisans envers lui est «blessante», en particulier en tant que fan de Hammers, qui a grandi sur Green Street, à quelques mètres d’Upton Park.

De nombreux fans furieux ont attaqué leurs propriétaires pour avoir rompu leurs promesses d’une nouvelle ère audacieuse pour West Ham, jouant dans un stade ultramoderne, se battant dans le top six de la Premier League et revenant en compétition européenne.

Mais Gold dit que ces hautes ambitions n’étaient «pas écrites dans la pierre» et étaient finalement hors de leur contrôle, admettant qu’elles avaient peut-être trop promis.

Lifelong Hammer Ian Abrahams a rencontré le chef de West Ham pour talkSPORT cette semaine, et vous pouvez écouter cette interview ENTIEREMENT ci-dessus.

Ou lisez ci-dessous pour les faits saillants:

“PERSONNE AIMÉ UPTON PARK PLUS QUE MOI … MAIS CE N’ÉTAIT PAS MON UPTON PARK”

«Je vais commencer par dire qu’après dix ans, je suis un peu déçu que nous n’ayons pas accompli plus.

«J’aurais adoré me qualifier pour une finale de coupe et j’espère toujours de ma vie.

«Je dis toujours que la meilleure chose que nous ayons faite depuis que nous sommes ici est d’emmener le club au stade olympique. Je sais qu’il y a beaucoup de fans qui ont aimé Upton Park, personne n’a aimé Upton Park plus que moi.

«J’ai joué 20 matchs en tant que jeune joueur à Upton Park – vous pouvez imaginer la merveilleuse expérience et ces souvenirs ne me quitteront jamais.

“Et en fait, quand il a été question pour la première fois que nous étions intéressés par le stade olympique et que cela signifierait quitter Upton Park, mes pensées étaient” Je ne veux pas quitter Upton Park “. Tous mes souvenirs, toute ma jeune vie de jeune homme tournaient autour d’Upton Park.

West Ham a battu Manchester United 3-2 lors de son dernier match historique à Upton Park en 2016

«J’ai adoré Upton Park et je ne voulais pas partir à cause de mes souvenirs.

«Mais je me suis soudain rendu compte que 90% d’Upton Park était complètement différent de mes premiers souvenirs – le poulailler avait disparu, les urinoirs avaient disparu… il avait complètement changé.

«Mais mes souvenirs, je peux regarder dans mon esprit et tout voir, je peux voir Ernie Gregory, je peux voir Parsons et Tucker… Je peux voir ces vieux grands joueurs. Je peux voir Bobby Moore, je peux voir Martin Peters, Trevor Brooking et Alan Devonshire, ils sont là dans mon esprit.

“Alors j’ai pensé” nous pouvons quitter Upton Park “, parce que mes souvenirs et ceux de personnes du même âge que moi, nous les avons pour toujours.”

Amener West Ham au stade de Londres est la meilleure chose que nous ayons faite – David Gold parle à Ian Abrahams de talkSPORT

SUR LES «PROMESSES CASSÉES» ET «LAISSER LES VENTILATEURS»

«Ces promesses ne sont pas écrites dans la pierre – elles étaient nos espoirs et nos rêves.

«Augmenter la capacité de 35 000 à Upton Park à 60 000 au Stade olympique – c’est une promesse que nous savons que nous pouvons tenir.

«Mais bien sûr, nous avons fait des promesses pleines d’espoir; vous ne pouvez pas garantir que vos joueurs ne se blesseront pas et donc vous n’entrerez pas dans la moitié supérieure du tableau, ou dans une finale de coupe, ou vous n’allez pas progresser comme vous l’espérez .

“Il y a des promesses que vous savez que vous pouvez tenir et il y a des promesses que vous espérez pouvoir tenir, et nous ne devrions pas être fustigés parce que nous avons échoué dans certaines de ces promesses.

«Ces promesses existent toujours et nous promettons de faire de notre mieux, et je pense que chaque jour, nous faisons le mieux. Nous ne laissons pas les pierres en l’état – nous faisons tout notre possible pour améliorer continuellement ce club de football.

“Et l’objectif reste, et c’est de défier au sommet du football – que ce soit gagner la FA Cup, entrer en Europe, défier les six premiers.”

“Leicester l’a fait, ça commence à arriver. Et vous voyez des clubs comme Arsenal et Manchester United qui ne se portent pas aussi bien qu’au cours des 20 dernières années.

“Ça se passe, mais est-ce que ça va arriver du jour au lendemain? Pas du tout.

“C’est là que je pense que nous avons laissé tomber les fans, mais je veux qu’ils sachent que ce n’est pas faute d’essayer.

«Nous n’aurions pas dû être aussi positifs, nous aurions dû indiquer clairement que ce sont nos espoirs et nos rêves.

“Mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de réaliser ces choses.”

Sous la direction de Manuel Pellegrini, vainqueur de la Premier League, cette saison était destinée à celle où les Hammers se sont finalement disputés une place en Europe, mais au lieu de cela, ils ont été éliminés près du bas de la ligue, ce qui a coûté le travail au Chilien.

«LE STADE DE LONDRES A SES DÉFAUTS»

«C’est un stade incroyable. Certes, il a ses défauts, mais nous travaillons constamment à améliorer l’expérience des fans du London Stadium. Je pense que c’est en cours.

“Si vous vous souvenez du premier jour où vous y êtes entré, il y aurait peut-être 100 choses que vous aimeriez changer. Aujourd’hui, il y en a moins de 100.

«Encore 50 ou 20 choses à faire? Oui, il y a beaucoup à faire.

«Je suppose, et je pourrais avoir des ennuis pour cela, mais mon ambition, notre ambition, est de cesser d’utiliser le stade de Londres comme lieu d’athlétisme dans le futur.

“Pas de manque de respect, vous ne remplissez pas le stade avec 60 000 personnes pour regarder l’athlétisme, vous avez besoin d’un stade de 20 000 et bien sûr, c’était l’idée originale, pour réduire cela à un stade de 25 000 places – heureusement, ils n’ont pas fait cela et nous avons ce que nous avons aujourd’hui.

«Mais nous devons trouver un moyen de faciliter l’athlétisme dans un autre site, de cette façon, nous pouvons commencer à parler de rapprocher les sièges du terrain du côté ouest.

«Nous espérons déjà déplacer les sièges derrière les buts pour rapprocher les supporters du terrain.

«Nous pouvons faire beaucoup plus en temps voulu, donc l’avenir est de rapprocher les sièges du terrain du côté ouest, et je pense que ce serait une énorme amélioration.

«Mais en attendant, nous faisons toutes les autres choses. Beaucoup d’entre eux que nous avons promis de livrer, et certains que nous avons promis de ne pas encore livrer, mais nous le ferons en temps voulu. »

West Ham a commencé sa vie sous David Moyes pour la deuxième fois avec une victoire 4-0 sur Bournemouth

“NOUS DEVONS AVOIR DES COUPS AVEC MOYES”

«J’ai vraiment aimé travailler avec David Moyes la première fois.

«Dans différentes circonstances, ce n’était que cette occasion unique de faire venir quelqu’un de cette envergure [Manuel Pellegrini] cela nous empêchait de garder David.

“N’oubliez pas, David avait un contrat de six mois jusqu’à la fin de la saison et il l’a rempli.

“Ce n’est pas comme si nous l’avons limogé, nous n’avons pas viré David Moyes.

“Mais personnellement, et certainement avec du recul, j’aurais aimé le garder.”

REMERCIE LES FANS DE SOUTIEN PASSIONNÉ – «LES MEILLEURS DU PAYS»

«Nous avons une base de fans qui est, franchement, remarquable.

«Nous avons 60 000 personnes qui assistent à chaque match au London Stadium et nous envisageons de le porter à 62 500.

«Vous devez dire que la base de fans est tout simplement formidable.

«Je sais que beaucoup de propriétaires diraient que nos fans sont les meilleurs du pays, mais je ne doute pas, lorsque vous voyagez, que nos fans sont les meilleurs.

“Surtout quand tu t’en vas, c’est quand tu le remarques vraiment.

David Gold a salué les fans de West Ham comme «les meilleurs du pays» malgré leurs critiques vocales contre son régime et celui de David Sullivan

“Souvent, lorsque vous allez à un match à l’extérieur, les gens peuvent regarder autour de vous et penser:” Où sont nos fans? “

“Vous ne dites pas cela des fans de West Ham! Vous pouvez voir où ils se trouvent et vous pouvez les entendre tout de suite. C’est leur club, ils sont venus soutenir leur club.

“Nous sommes très, très chanceux et c’est ce qui nous donne la chance de concourir, à cause de cette base de fans.”

Écoutez l’interview de talkSPORT avec le propriétaire de West Ham, David Gold ENTIER ci-dessus

.