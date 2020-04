Le copropriétaire des Jaguars et Yannick Ngakoue se poursuivent sur Twitter

Yannick Ngakoue ne semble pas se soucier de sa valeur marchande. Il ne rend pas service aux Jaguars de Jacksonville – et, en retour, il ne s’aide pas vraiment. Il veut que l’équipe l’échange, et il en a parlé très fort. Bien qu’il devrait probablement essayer d’attendre patiemment pendant que l’équipe présente des offres pour lui, il a plutôt décidé de se battre avec le copropriétaire des Jaguars Tony Khan sur Twitter lundi.

Ngakoue a fait une autre demande pour être échangé. Et Khan a réitéré à quel point il sera difficile de faire du commerce avec Ngakoue lorsqu’il fera des demandes commerciales publiques et manifestera des frustrations. C’est un cycle de tension. Aucune des parties n’aide l’autre. Voici un aperçu de leur échange sur Twitter.

Le projet de la NFL, qui commence jeudi, pourrait aider à libérer ce qui semble être un blocage des négociations. À un certain moment, une équipe de la NFL pourrait se rendre compte que Ngakoue pourrait les aider plus que quiconque qu’ils repêchent. Et peut-être que cela laissera le côté défensif et la propriété des Jaguars heureux. C’est juste une question de levier. Les Jaguars ne peuvent pas demander une compensation décente pour leur pass-rusher d’élite quand il fait la peste de partir. De plus, la prochaine équipe de Ngakoue – s’il bouge – devra probablement négocier un nouvel accord. Cela ajoute une couche de difficulté.

Pour l’instant, un métier semble devenir plus compliqué – plutôt que plus simple. Il semble que Ngakoue devra attendre patiemment, ce qu’il a eu du mal à faire. Peut-être que les Jaguars trouveront un partenaire commercial dans les prochains jours.

.