Le coronavirus, 600 millions en jeu, l’offre de Luis Rubiales et la ruée de Javier Tebas à rejouer

Le football espagnol est dans une situation sans précédent. Le coronavirus a stoppé les compétitions de football sur sa lancée et tous les clubs craignent des millions de pertes dues au COVID-19. Le président de la Ligue, Javier Tebas, qui est particulièrement préoccupé en arrière-plan, il entend les tambours d’une révolte des équipes qui le tiennent au pouvoir.

Le haut dirigeant de la direction du club est fou du retour de la compétition et qu’il a résisté jusqu’à la dernière seconde pour suspendre. Il a été contraint de le faire le 12 mars lorsque ses deux hommes de confiance, Luis Gil et Carlos del Campo, ils sont allés rencontrer la Fédération pour dire que la compétition se déroulait, mais les circonstances leur ont fait savoir par radio la suspension. Ce même matin des cas positifs de coronavirus ont été annoncés à Valence et au basket-ball du Real Madrid et par crainte de porter atteinte à l’image de la compétition, la fermeture provisoire a été décidée.

Thèbes et les leurs représentaient des pertes possibles si la compétition n’était pas relancée et les calculs ont entraîné des pertes de 600 millions, entre 20% et 30% du budget des clubs. Rubiales a tenté ce mercredi de mettre une cape donnant à la Ligue la possibilité de rechercher un financement pour couvrir un montant proche de la perte estimée. Le président de la Ligue a précisé qu’il ne pouvait pas être couvert parce que l’arrêté royal de 2015 sur la vente centralisée des droits de télévision – Qu’il a donné un pouvoir absolu – il n’envisage pas ces cas, bien qu’il ait vraiment ignoré la question la plus importante: la Ligue ne peut pas négocier, mais les clubs le peuvent.

Il semble que Thèbes ne veuille pas ou n’a pas besoin d’aide pour faire face à la crise, Mais il y a une énorme inquiétude dans les clubs au sujet de la gestion qui est effectuée pendant la pandémie. La gestion de l’assurance de la compétition n’est passée inaperçue de personne. “Vous avez peut-être choisi le moins cher car il semble que nous ne soyons pas du tout couverts”, dénonce un club. La vérité est que le président de la Ligue s’est défendu en disant que le COVID-19 ne couvre pas sa compétition comme il n’a pas fait avec le reste, mais ce n’est pas moins vrai. que Thèbes aurait pu assurer des “événements de force majeure aléatoires” en accord avec l’assureur, comme l’explique le professeur CUNEF Julián Oliver dans un article.

Cette situation montre clairement que Thèbes, qui se vante d’avoir un grand matelas économique, Il n’a peut-être pas choisi l’assurance la plus volumineuse pour couvrir ses concurrents. Dans le même temps, des compétitions telles que les Jeux olympiques ou la FIFA, forcées de reporter ou d’annuler, ont déjà montré qu’elles fonds de prévoyance de 2 000 et 500 millions d’euros, respectivement, pour faire face aux dommages causés par le coronavirus. Les clubs associés à la Ligue ne semblent pas subir le même sort.

Les droits de télévision donnent 85% des revenus aux clubs

La situation est grave pour certains clubs qui demandent des responsabilités car ils savent que si les jeux ne sont pas joués, ils ne percevront pas leur part du gâteau. Thèbes a hâte de conclure un accord avec le Association des footballeurs espagnols – un syndicat devenu marionnette du président – pour pouvoir jouer toutes les 48 heures. Cette idée, cependant, n’a pas fait son chemin chez certains footballeurs qui mettent leur santé en avant, comme il l’a dit Lucas Pérez dans le tournoi de la FIFA à Ibai Llanos.

Comme si cela ne suffisait pas, nous devons garder à l’esprit que les parties devraient être jouées sous certaines conditions pour satisfaire l’opérateur de télévision de Thèbes. L’accord n’a pas l’esprit que les matchs peuvent être joués en même temps en jouant avec plusieurs horaires qui pourraient mettre en danger la santé des athlètes si l’on imagine le cas qu’un match se joue à Séville à 16 heures en juin.

Thèbes, malgré le fait que tous ces obstacles existent, maintient sa confiance et sa conviction que la compétition reprendra à la mi-mai et que tout le monde pourra aller normalement dans les stades. Les clubs voient cependant ce scénario comme impossible et revendiquent des responsabilités. Quelqu’un doit payer pour la fête et bien sûr, ils ne semblent pas très bien dans le travail.