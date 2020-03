Le Coronavirus annule un événement à Londres, un nouveau lieu est trouvé

Le prochain affrontement UFC Fight Night entre Tyron Woodley et le Britannique Leon Edwards n’aura pas lieu à Londres en raison d’un coronavirus.

Le monde du MMA devait revenir dans la capitale britannique avec les stars des poids mi-moyens Woodley et Edwards en tête d’affiche d’une énorme soirée d’action à l’O2 Arena.

Mais la pandémie mondiale de coronavirus a contraint l’UFC à changer le lieu de l’événement.

Leon Edwards affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley

UFC Woodley vs Edwards: Date et heure

L’UFC Fight Night 171 devrait avoir lieu le samedi 21 mars.

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé que l’événement aura un nouveau lieu en raison des restrictions de voyage induites par les coronavirus.

Aucune annonce d’un nouveau lieu n’a encore été faite, mais elle n’aura pas lieu au Royaume-Uni.

White a déclaré à ESPN Sports Center: «[The] nouvelles restrictions de voyage pour le Royaume-Uni [means] le combat ne peut évidemment pas continuer à Londres, mais le combat continuera.

“Nous travaillons à trouver un nouveau lieu – probablement aux États-Unis – et mes marieurs travaillent vraiment en ce moment pour mettre en place la undercard.

«L’essentiel est que le combat se déroule et que l’événement principal se poursuive.

“Nous cherchons de nouveaux endroits, les combats continueront, ils continueront. Nous ne nous arrêtons pas, nous continuerons à trouver un moyen de mettre les combats.

«Je suis dans le combat, je fais ça depuis plus de 20 ans, et ce genre de choses m’arrive chaque week-end, pas à ce niveau évidemment, mais c’est ce que nous faisons, nous nous assurons toujours que les combats se produisent , et ils vont continuer à se produire. “

UFC Woodley vs Edwards: carte de combat complète

Carte principale

Tyron Woodley contre Leon Edwards, poids welter

Jack Marshman contre Kevin Holland, poids moyen

Danny Roberts contre Nicolas Dalby, poids welter

Darren Stewart contre Marvin Vettori, poids moyen

Jack Shore contre Geraldo de Freitas, poids coq

Carte préliminaire

Paul Craig contre Ryan Spann, poids léger léger

Lerone Murphy contre Gabriel Benitez, poids plume

Molly McCann contre Ashlee Evans-Smith, poids mouche féminin

Mike Grundy contre Makwan Amirkhani, poids plume

John Phillips contre Dusko Todorovic, poids moyen

Bartosz Fabinski contre Shavkat Rakhmonov, poids welter

Tyron Woodley sera en action contre Leon Edwards

UFC Woodley vs Edwards: Qu’ont-ils dit?

Leon Edwards: «Je crois qu’il a été forcé, je pense qu’il connaît le risque du combat. Il sait qu’après l’avoir battu, il n’aura nulle part où aller.

«Il faisait campagne pour un match revanche de combat pour le titre mondial, mais je pense qu’on lui a essentiellement dit:« Vous n’avez pas le choix, combattez Leon à Londres. Ou vous vous déplacez dans le classement. “Je sens qu’il a été forcé et maintenant il est f **** d.

«Je suis prêt pour le meilleur Woodley qui ait jamais existé. Nous l’avons vu à son apogée, en montant. Et c’est à cela que je me prépare. Je me fiche de ce qu’il apporte à la cage, je serai le meilleur homme ce soir-là. “

Tyron Woodley: «Leon dit beaucoup de choses. Il doit se concentrer sur la façon dont il va revenir à la planche à dessin après avoir perdu et sur ce qui va être le prochain combat pour le remettre dans le mix.

“Tous les autres s ***, j’ai été coupable par le passé de regarder trop loin sur la route. Comment allez-vous parler d’un coup de titre alors que vous êtes sur le point de faire face au plus grand poids welter de tous les temps? Il a besoin de recentrer son attention car il est sur le point de se blesser.

“Je ne prévois pas de le faire rapidement, je veux le battre au point que les gens pensent” Pourquoi est-il même dans l’octogone? “Dana White, tu vas avoir honte de toi pour Ce faisant.”

