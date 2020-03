Le Coronavirus Corporate Hall of Shame. De plus: COVID-19 News devrait-il être gratuit?

Bryan Curtis et David Shoemaker examinent comment les retombées du coronavirus ont été gérées par Bloomberg (01:00), Harvard (08:00), les Philadelphia 76ers (12:00), les Bruins de Boston (14:30) et l’International Comité olympique (18h15). Ensuite, ils discutent de la blague surmenée de Twitter de la semaine (26:00), de savoir si les nouvelles sur les coronavirus devraient être derrière les murs payants (29:30), le courrier des auditeurs (38:30), et plus encore.

