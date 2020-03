Le coronavirus crée des stades vides et endommage l’essence du sport

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Tactically Naive, la chronique hebdomadaire de football de SB Nation. Aujourd’hui, nous avons mangé une demi-orange. La marque est forte.

Si une ligue tombe dans un stade mais que personne n’est là pour le voir…

Dans l’épisode classique de Star Trek: Deep Space Nine «Take Me Out to the Holosuite», le jeu de baseball culminant se déroule devant une foule entièrement simulée qui hulule et hurle dans les gradins… pendant environ une minute. Ensuite, le capitaine Sisko demande à son rival vulcain de se passer de la foule, au motif que “The Niners” – son équipe improvisée d’officiers de Starfleet et de cintres – ne sont pas habitués à la pression.

Les Niners, n’ayant eu que deux semaines pour apprendre le jeu, sont terribles; les Vulcains sont impitoyables. Le tableau de bord devient rapidement gênant. Sisko est expulsé du jeu et prend place dans les tribunes vides. Il devient vite clair que les Niners n’ont aucune chance de gagner, et ainsi, dans cette manière réconfortante de Star Trekky, la poursuite de la victoire peut glisser en faveur de quelque chose de beaucoup plus noble.

Dans la neuvième manche, avec un coureur en troisième, Sisko renvoie le maladroit Ferengi Rom dans le jeu, sur la base que, comme ils sont tous terribles, ils pourraient tout aussi bien perdre ensemble. Alors – spoilers! – il ramène la foule. Les esprits sont levés. Les choses s’améliorent. Et Rom jette accidentellement la balle dans l’espace et les Niners ont leur course.

En ramenant la foule pour l’apogée, Sisko honore et met en évidence l’un des principes de base qui sous-tendent le sport lorsque nous le pratiquons et le consommons: les événements sont à la fois plus grands et meilleurs quand il y a une foule rassemblée pour regarder. En effet, cela pourrait être la chose qui transmute les moments sportifs en moments culturels: une attention concentrée, engagée et réactive de ceux qui sont présents mais extérieurs.

Ce principe a été renforcé ce week-end, la Juventus étant revenue en tête du tableau de Serie A avec une victoire 2-0 sur ses adversaires, l’Inter. C’était un gros match – cela pourrait, en fin de compte, déterminer la destination du titre – et personne n’était là pour le regarder. Un caméo révolutionnaire de Paulo Dybala, la dissolution publique d’Ashley Young, et personne là-bas pour crier «Hourra!» ou “Boo!” ou “Attendez, que s’est-il passé, j’étais sur mon téléphone?”

Un but OUTRAGEUX de Paulo Dybala!

Incroyable talent de l’Argentin, et quelle finition avec l’extérieur de son pied pic.twitter.com/NaMHLlIUy5

– Premier Sports (@PremierSportsTV) 8 mars 2020

Il y a une étrangeté incontournable dans les jeux à huis clos. Cela pourrait être le résultat le plus important de toute la saison, et pourtant le stade vide le rend quelque peu inquiétant. Ce sont les interprètes qui se produisent, mais ce sont les spectateurs qui en font un spectacle. Sans eux, le jeu se retrouve quelque chose entre un exercice d’entraînement et une curieuse parodie. Dybala commence même à décoller pour le coin avant de se rendre compte qu’il n’y a personne là-bas, et doit courir sur le banc pour célébrer et ressentir un peu d’amour humain.

La propagation du coronavirus n’a pas seulement touché la Serie A. Ce match retour de la Ligue des Champions mercredi dernier entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se déroulera également devant un stade vide, et ce serait une surprise si d’autres ligues ne finissent pas par prendre des mesures similaires. Dans les années à venir, en supposant que la civilisation ne s’effondre pas complètement, cette saison va paraître très particulière avec le recul.

Et si la Juventus finit par soulever le trophée, elle pourrait bien l’agiter devant personne du tout. A moins que les autorités du football ne prennent une feuille du livre du capitaine Sisko et remplissent les tribunes d’hologrammes.

Je salue le roi Bruno

Bruno Fernandes est en train de faire un service public. Rejoindre un club comme Manchester United doit être difficile pour tout le monde, alors il prépare un guide pratique Comment se faire des amis à votre nouveau travail et le partage avec nous tous. Gratuitement! Quel héros.

Étape 1: Bien jouer. Cela semble évident, mais de nombreuses signatures récentes de United ont affaibli cette exigence la plus fondamentale. Mais depuis qu’il a rejoint le milieu de terrain de United, Fernandes a été occupé, énergique et surtout efficace. Il y a maintenant une passe rapide imaginative. Cela fait un moment que personne qui ne s’appelle pas Paul Pogba n’y est parvenu.

Étape 2: Criez à vos coéquipiers. L’une des choses les plus attachantes de Fernandes a été son intrépidité. Certains joueurs caillent quand ils arrivent dans un Big Club, mais depuis le début, Fernandes a été heureux d’appeler ses coéquipiers inutiles chaque fois qu’ils ne lui ont pas réussi. Et il avait généralement raison aussi. Il semble toujours être là, au bord de la boîte, sans marque. C’est une bonne habitude. Quelqu’un a informé Daniel James.

Étape 3: Marquez des pénalités, marquez des buts. C’est un jeu de résultats, après tout. Ce qui est remarquable à propos de Fernandes, c’est à quel point il est devenu central pour United. Il prend la plupart des coups de pied arrêtés, il dicte le jeu, il prend les pénalités et les marque aussi. Et il fait tout cela avec une personnalité charmante.

Étape 4: Dites à Pep Guardiola de «faire taire» à mi-chemin d’un derby de Manchester.

Tout est si simple quand on sait comment. Merci Bruno.

“Oh, non, je ne suis pas Ronaldinho.”

Prenons Ronaldinho. L’un des meilleurs et des plus célèbres joueurs de sa génération. Et au-dessus de cela, peut-être, l’un des plus instantanément reconnaissables: ce sourire maladroit encadré de boucles en cascade. Je le connais, dit la forme de vie encore inconnue dans les ténèbres de la fosse des Mariannes. C’est Ronaldinho. Il est brésilien.

Maintenant, considérons l’humble passeport. Les passeports sont des documents fascinants et compliqués, mais au fond, ils ont tous deux points communs. Premièrement, une photo du visage du propriétaire. Deuxièmement, une note qui identifie le pays d’origine du propriétaire. Habituellement, ils sont côte à côte.

Alors suggérons peut-être que de toutes les formes de fraude que Ronaldinho pourrait essayer, la forme la plus imprudente, la plus mal avisée et la plus idiote serait de brandir un faux passeport. Celui qui prétend être du Paraguay. Après tout, si l’un des Brésiliens les plus célèbres du monde était devenu paraguayen, il n’y avait aucun moyen que tous les Paraguayens du monde n’en aient pas entendu parler.

Si le crime parfait existe, c’est la chose la plus éloignée.

Et donc, bien sûr, c’est arrivé, parce que nous vivons dans la chronologie absurde. Et cela n’a pas fonctionné, car cela n’aurait jamais pu. Et maintenant, il est détenu par les autorités paraguayennes, qui, nous supposons, n’ont cessé de rire pendant une semaine. Nous ne savons pas grand-chose des tenants et aboutissants du système juridique paraguayen, ou s’il se retrouvera en audience publique, mais nous devons supposer que la question d’ouverture sera: à quoi diable pensiez-vous?

Ronaldinho et son frère ont été arrêtés pour être entrés au Paraguay avec de faux passeports.

Son faux passeport montre son nom, son lieu de naissance et sa date de naissance, mais cela suggère à tort qu’il est un citoyen naturalisé de Paragauay. [@Santula] pic.twitter.com/qOVEi7xPmi

– Zach Lowy (@ZachLowy) 5 mars 2020