Le coronavirus déclenche une consommation de masse … d’échecs!

Peu de sports échappent à la crise des coronavirus. L’annulation de la plupart des compétitions en Asie, en Europe et en Amérique à titre préventif pour éviter la propagation de la pandémie a fait que d’autres sports, dans lesquels le risque de contagion est moindre, restent actifs. Les échecs parviennent à esquiver le virus et, de cette façon, gagnent un énorme succès en Russie et en Chine.

Avec une grande partie de la population isolée à la maison et sans football, basket-ball ou tennis à regarder, la Fédération internationale des échecs (Fide) a trouvé un moyen de gagner des supporters en organisant un tournoi à Iekaterinbourg. Il est diffusé sur YouTube et atteint des sommets avec plus d’un million de vues rien qu’en Chine.

Le championnat se déroule à huis clos, avec peu de photographes accrédités et respectant toujours la distance recommandée. Il mesure de grands joueurs du pays soviétique lui-même, ainsi que de la Chine, des États-Unis, de la France et des Pays-Bas. Elle durera jusqu’au 4 avril et le champion aura l’opportunité d’affronter Magnus Carlsen, numéro un mondial depuis 2013.

Même si La Russie ne présente pas de grands chiffres officiels des personnes touchées par COVID-19, le gouvernement a décrété des mesures de choc pour empêcher sa propagation. La population n’est pas encore confinée chez elle, mais elle a opté pour interdire les agglomérations et fermer les frontières jusqu’en mai, empêchant l’entrée dans le pays de tout étranger non résident.

La ligue de football russe a rejoint ses sœurs du reste de l’Europe et a également fermé, comme le basket-ball, mais les échecs restent immunisés contre le coronavirus. De Fide, ils ont envisagé la suspension du tournoi début mars. Finalement, ils ne l’ont pas fait et voient maintenant comment leur sport se développe et profite d’être l’un des seuls qui continue d’être contesté.