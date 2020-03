Le coronavirus enlève l’argile

Le report déjà confirmé de Roland Garros au mois de septembre et la suspensions du Masters 1000 de Montecarlo, Madrid et Rome ils auront un effet dévastateur sur le tennis professionnel dans quelques mois lorsque l’argile était le principal protagoniste. Le coronavirus a annulé une saison d’argile dans laquelle Raphael Nadal Il a montré sa suprématie année après année, ajoutant des succès qui soutiennent sa candidature au meilleur joueur de tennis de l’histoire.

Le palmarès de Nadal sur terre battue mérite une distinction distincte non plus dans le tennis, mais dans le sport mondial. 12 titres du Grand Chelem – Roland Garros -, 25 Masters 1000 et 11 titres au Conde de Godó représentent une masse salariale de privilège une phase de l’année où Rafa a parfois été imbattable et dans le pire des cas, il a réussi à marquer un nombre privilégié de points pour le classement ATP.

Cependant, en 2020, le coronavirus arrache Rafa «sa» terre, la surface qui l’a élevé et qui lui a permis de réussir avec plus de régularité, ce qui se traduit également dans le classement. En attendant de savoir ce que l’ATP va faire avec les tournois reportés, Nadal vise à manquer de l’occasion de connaître le sort de la majeure partie de ses points dans son tronçon préféré de la saison.

En 2019, le manacorense a fait demi-finales à Montecarlo, Barcelone et Madrid, ce qui lui laissait une marge pour couper des points tant qu’il atteignait son niveau maximum sur la terre battue. A Rome et à Roland Garros, en plus, Rafa était champion, additionnant ainsi tous les points, Nadal se pose la question de savoir ce qu’il adviendra des 1 900 points des 3 900 qu’il défend actuellement sur le terrain, puisque les nouvelles dates de Roland Garros lui permettraient de choisir le plus difficile à ce jour. et essayant au milieu d’une difficile tournée nord-américaine de soulever sa treizième blessure à Paris.

Par conséquent, et bien que Roger Federer puisse être découvert comme le grand bénéficiaire, sur le plan sportif, par cet arrêt forcé du Covid-19, Nadal occuperait la position de blessé en perdant sa «terre promise«Dans quelques semaines où, depuis son explosion, il a dominé d’une main de fer et où, à l’exception de Roland Garros, il semble qu’il devra rester confiné et incapable de montrer son meilleur jeu sur terre battue.