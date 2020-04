Le coronavirus entraînerait la disparition du football féminin au Mexique et dans le monde

Source: Twitter @LIGAMXFemenil

L’économie mondiale est affectée par la pandémie de coronavirus et c’est pourquoi le football féminin elle risque de disparaître, car c’est une industrie à faible revenu. Partout sur la planète, plusieurs footballeurs ont montré leur inquiétude de ne pas avoir d’emploi.

L’union internationale des footballeurs professionnels (FIFpro), en a parlé et expliqué que la majorité des joueurs se sentent menacés. “La situation actuelle est susceptible de créer une menace quasi existentielle pour le football féminin si aucune mesure n’est prise pour protéger son économie.Le syndicat a rapporté.

FIFpro explique que le football féminin présente des aspects tels que le développement mineur des ligues professionnelles, les bas salaires, peu d’opportunités et les inégalités dans les investissements et les parrainages. Il convient de noter que l’économie pourrait affecter la Liga MX Femenil, puisque les joueurs n’ont pas le support massif comme la branche masculine.

Pour l’instant le tournoi féminin de la Liga MX a été suspendue en raison de cas de coronavirus et ce ne sera qu’en juillet que le Ouverture 2020.