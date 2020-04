Le coronavirus est un cauchemar: Vidal

Notimex

Journal La Jornada

Vendredi 3 avril 2020, p. a11

Barcelone. Un cauchemar est de savoir comment le milieu de terrain chilien Arturo Vidal, de Barcelone, a répertorié la situation causée par le coronavirus en Espagne, un pays où une quarantaine forcée a été émise pour empêcher la propagation du virus. Tout cela a été très étrange. Être à la maison, voir comment les gens meurent chaque jour dans le monde. Tout est différent et est une préoccupation constante, comme un cauchemar qui empire de plus en plus, a-t-il souligné pour un média chilien.

