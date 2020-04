Le coronavirus fait marcher Barcelone sur le marché

Le Barcelone Il a été contraint de paralyser toutes les négociations pour faire venir de nouvelles troupes pour la prochaine campagne, compte tenu de la situation actuelle. La crise des coronavirus a laissé son économie très touchée et en plus, elle a déclenché la guerre avec des costumes. Maintenant, un nouveau scénario se pose, encore tôt pour décrire sous tous ses aspects, mais qui entrevoit opérations austères et échange de joueurs.

Dans la tenue du Barça, ils se préparaient pour un été chargé. Barcelone doit renforcer son équipe sur différentes lignes et entreprendre plusieurs signatures, dont certaines sont en préparation depuis l’été dernier. Pendant des semaines, il a eu un liste claire des noms il veut pour la prochaine campagne et avait déjà commencé à entamer les négociations. Cependant, la crise des coronavirus a tout changé.

Dans l’équipe catalane, ils savent qu’après les réductions de salaire, il serait mal vu de mettre toute proposition sur la table, que ce soit sous forme d’arrivée ou de départ, jusqu’à ce qu’il soit précisé dans quelle mesure leurs coffres seront diminués par le COVID-19. . Pour le moment, vous ne pouvez faire aucune approche ou Neymar ou Lautaro Martínez, Les principaux objectifs du Barça pour 2020, ni de négocier avec des clubs pour des joueurs considérés comme consommables.

Si ces dernières années, la tendance du marché des transferts était à la hausse, avec des transferts utilisant des chiffres exorbitants, le scénario actuel suggère des opérations beaucoup plus modestes et dans lequel l’échange de footballeurs entrera en jeu. Cela a été reconnu par Bartomeu lui-même dans une récente interview, reconnaissant qu’un marché des transferts est attendu dans lequel les opérations seront “sous forme d’échange”.

En ce sens, Barcelone tentera de jouer le tour de joueurs comme Griezmann, Dembélé, Coutinho, Semedo ou Umtiti qu’ils pourraient aimer le PSG dans un éventuel troc pour obtenir Neymar. D’autres aiment Arthur, Vidal, Aleñá ou Junior Firpo Ils pourraient intéresser l’Inter lors du recrutement de Lautaro Martínez.