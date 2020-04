Le coronavirus force les Oscars à accepter le streaming (en quelque sorte)

À ce stade, il ne s’agissait pas de savoir si les Oscars 2021 seraient différents, mais comment. Dans le grand schéma des événements touchés par la pandémie de COVID-19 en cours, la façon dont Hollywood choisit de célébrer les meilleurs films de l’année n’est pas – et ne devrait pas être – en haut de la liste des préoccupations de quiconque, mais l’Académie a néanmoins annoncé mardi des changements de règles qui prendront effet pour les festivités de l’année prochaine.

Plus particulièrement, les films qui sont diffusés sur des plateformes de streaming et des services de vidéo à la demande sans représentation théâtrale traditionnelle peuvent désormais être éligibles pour la meilleure image, avec quelques réserves. Par exemple, si un film sort sur une plate-forme de streaming, il doit tout de même avoir prévu une représentation théâtrale qui aurait autrement été approuvée par l’Académie, une exigence qui comprend généralement une diffusion de sept jours dans un théâtre du comté de Los Angeles. (Cela fait partie de la raison pour laquelle les précédentes pièces de Netflix aux Oscars, comme Roma et The Irishman, avaient toujours des séries limitées dans les théâtres avant d’être disponibles pour diffuser sur le service.)

Le président de l’Académie, David Rubin, et le PDG, Dawn Hudson, soulignent que cette décision est une «exception temporaire» compte tenu des circonstances sans précédent entourant COVID-19. Les théâtres à travers le pays sont fermés, la saison estivale des blockbusters est presque morte (désolé, Christopher Nolan), et les grands studios envisagent de sortir certains de leurs films sur demande au lieu de les projeter pour une date ultérieure (voir: Universal’s Trolls World Tour). Le communiqué de presse de l’Académie note également que les conditions d’éligibilité pour une représentation théâtrale auront un nombre accru de théâtres de qualification en dehors de Los Angeles – un film peut toujours être considéré pour le meilleur film s’il a une sortie limitée à New York, San Francisco, Miami , Chicago ou Atlanta. Mais cela semble être un vœu pieux, car de nombreux experts pensent qu’une deuxième vague de virus pourrait émerger à l’automne, ce qui coïnciderait avec le pic typique de la saison des récompenses et menacerait l’expérience théâtrale pour l’ensemble de 2020.

L’incertitude entourant les opérations théâtrales pour un avenir indéfini – un scénario dans le meilleur des cas, pour l’industrie cinématographique au moins, est que certains cinémas rouvriront tout en limitant largement le nombre de personnes à l’intérieur d’une projection, et cela ne sonne pas comme de bonnes affaires – a déjà plusieurs blockbusters ont repoussé leurs sorties en 2021, dont Fast 9 et Venom: Let There Be Carnage (oui, c’est vraiment le nom de la suite Venom). Bien sûr, un film intitulé Let There Be Carnage n’est qu’un concurrent du meilleur film dans mes rêves les plus fous, mais la pandémie de COVID-19 aura toujours des studios pesant le risque de ne pas faire de profit pour le battage médiatique des Oscars. Par exemple, si les théâtres sont toujours fermés ou sévèrement restreints d’ici la fin de l’année, il est difficile d’imaginer l’adaptation animée de Steven Spielberg, potentiellement digne d’un Oscar, de West Side Story tenant sa date de sortie de Noël au lieu de passer à 2021.

Même si ces changements de règles de l’Académie facilitent la compétition pour les films pour la meilleure image, ils n’atténuent pas les effets de COVID-19 dans l’industrie. Mais le seul distributeur pour lequel les choses pourraient rester proches des affaires comme d’habitude est Netflix. Le streamer aurait un arriéré si vaste de projets déjà filmés que sa liste de sorties 2020 ne sera pas affectée par COVID-19 – et si cela s’étend à leurs chéris de la saison des récompenses, quelque chose comme Mank de David Fincher ou Hillbilly Elegy de Ron Howard pourrait avoir un chemin beaucoup plus facile vers la gloire potentielle des Oscars en 2021.

Aussi temporaires que soient ces changements de règles de l’Académie, les Oscars 2021 pourraient voir une augmentation des nominés aux meilleures images des sociétés de streaming, ainsi que des films indépendants qui choisissent une sortie VOD plutôt que de retarder les choses jusqu’à l’année prochaine. (S’il vous plaît, A24, donnez-nous First Cow dès que possible.) Le choix de la voie VOD pourrait avoir un sens financier pour les Indes avec des budgets relativement limités, mais il est peu probable que cela fonctionne pour les grands tentes. Les trolls ont peut-être récupéré une grande partie de ce que Universal a dépensé pour le faire, mais il a probablement encore fait beaucoup moins que ce qu’il aurait fait avec une sortie théâtrale complète. Pour l’instant, la VOD n’est toujours pas une option viable pour les blockbusters.

C’est une période bizarre et incertaine pour l’industrie du cinéma en gros: la volonté d’Universal d’embrasser la VOD a déjà conduit les cinémas AMC à menacer d’interdire les sorties du studio de leurs cinémas une fois les cinémas rouverts. (Un sacré flex pour une chaîne de théâtre qui, malheureusement, pourrait bientôt devoir déposer son bilan.) Il est beaucoup trop tôt pour évaluer si la règle des Oscars change et si l’attrait plus large des sorties VOD est simplement un cas de temps drastiques appelant à des mesures drastiques , ou quelque chose qui se rapprochera de la nouvelle normalité d’Hollywood lorsque le monde se remettra lentement de la pandémie.

L’optimiste en moi espère qu’il y aura toujours suffisamment de gens intéressés à savourer l’expérience théâtrale pour qu’elle ne disparaisse jamais complètement. Autant je plaisante que je serais prêt à payer 50 dollars en ce moment pour regarder Fast 9 sur mon canapé, rien ne se compare à la joie de voir Dominic Toretto défier les lois de la physique avec mes frères sur un écran à gros cul. Mais COVID-19 a laissé tout incertain dans l’industrie. Il n’y a pas si longtemps, les traditionalistes craignaient que la montée de Netflix pose le plus grand risque pour les théâtres – maintenant, le streamer pourrait être l’une des seules choses qui puisse donner à la prochaine cérémonie des Oscars un semblant de normalité.

