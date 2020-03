Le coronavirus infecte également le marché des transferts

Le coronavirus cela a effrayé le monde. Sa capacité de transmission élevée et le grand nombre de victimes qu’il inculpe ont mis la plupart des pays du monde sous contrôle. L’une des conséquences de tout cela a également touché le monde du football, qui a pour l’instant été contraint de paralyser la quasi-totalité des compétitions nationales et continentales et reporter des événements majeurs tels que le Championnat d’Europe ou la Copa América.

En plus du sport exclusivement, le coronavirus va attaquer le marché des transferts, qui va être affecté de manière très importante par cette guerre mondiale contre Covid-19.

Dans une large mesure, l’impact que le coronavirus aura sur le marché dépendra de la suspension définitive de la saison dans les cinq grands championnats d’Europe ou s’ils peuvent être repris et terminer avec succès. L’annulation entraînerait une perte totale de près de 4 000 millions d’euros, ce qui obligerait les clubs à cesser de saisir un montant d’argent qui les limiterait pour équilibrer leurs budgets et aller sur le marché.

Les pertes entraîneront une limitation des mouvements qui entraînera une énorme baisse des prix et des salaires des joueurs. De cette façon, il semble que les grandes opérations dépassant 100 millions ne se répéteront pas dans un bon laps de temps. Les grands perdants seront les clubs qui ont acheté à ces montants et maintenant ils ne pourront pas le récupérer. Voir les cas de Dembélé ou Coutinho.

“Dans notre cas, il y a un suspension des contrats et investissements“, A confirmé le directeur sportif de Schalke 04, Jochen Schneider, dans une interview accordée à Sport1. “Aussi tous les pourparlers de transfert sont gelés pour le moment », a souligné à ce sujet.

Le manager allemand ajoute que le monde du football vous trouverez “un marché de transfert complètement différent” en été qui Nous ne savons même pas quand cela commencera.

Son homologue au RB Leipzig, Markus Krösche, travaille déjà en perspective. “Je cherche des alternatives pour les deux prochaines années et Je regarde les ligues auxquelles peut-être jusqu’à présent je n’ai pas prêté beaucoup d’attention“Il a indiqué.

Cette crevaison du marché coûtera cher aux clubs dont la stratégie de réussite repose sur l’achat et la revente de joueurs. Des équipes comme Dortmund, Monaco ou Séville subiront sûrement un coup très difficile pour freiner.

“Le coronavirus ne nous aide pas dans notre plan de vente”, explique le vice-président de Monaco Oleg Pegrov. “Compte tenu de la situation internationale, un club sera moins convaincu de payer une somme que nous stipulons”, ajoute-t-il.

Joueurs au chômage

Un autre facteur à prendre en compte dans la crise du marché des transferts sera les conséquences de l’ERTE que de nombreux clubs européens mènent déjà dans leurs équipes.

Certains footballeurs du championnat de France, comme ceux de Lyon ou de Marseille, sont déjà au chômage en raison des dossiers de réglementation de l’emploi temporaire qui ont été approuvés dans les différents pays pour économiser une partie des salaires. Les experts assurent que cela aura des conséquences notamment pour les jeunes joueurs qui sont en fin de contrat et qui n’ont pas encore signé en tant que professionnels.

En fonction des progrès de la bataille contre le Covid-19, il faudra voir si la situation redevient normale ou les clubs sont obligés de licencier de nombreux footballeurs et employés.

L’incertitude n’aide pas

Le report de la Coupe Euro jusqu’en 2021 peut également avoir un impact puisque de nombreux footballeurs hésiteront à changer de club après une année de grande compétition. Et c’est là que ça apparaît le rôle des agents, dont le secteur sera également touché.

Les rapports ont été laissés en attente et les accords préalables sont mis en quarantaine. “Nous aurons une baisse obligatoire des revenus. Le Brexit a déjà soulevé des doutes. Et le coronavirus aura un effet amplificateur », explique l’agent Frédéric Guerra, qui estime que les négociations seront plus compliquées et dans lesquelles de nombreuses “concessions” devront être faites pour maintenir l’activité du marché.

FIFA, mettez-vous au travail

Compte tenu de tous les conflits pouvant survenir avec la fin de nombreux contrats au 30 juin (quand la saison n’est peut-être pas encore terminée) ou même l’adaptation d’un nouveau calendrier de marché, la FIFA s’est déjà mise au travail, prometteuse étudier “la nécessité de modifications ou d’exemptions temporaires” et “d’ajuster les périodes d’inscription des joueurs”.

Le groupe de travail en charge étudiera la question des mutations mais aussi des missions. Il est déjà reconnu que il faudra assouplir la réglementation et que toutes les parties s’efforcentPar exemple, prolonger les transferts afin que les joueurs puissent terminer la saison dans leurs clubs lorsque les championnats reprennent.