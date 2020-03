Le coronavirus infecte le sport mondial

La crise mondiale des coronavirus a complètement affecté le sport. Football, basket-ball, tennis, moteur … rien n’échappe à la pression du COVID-19 qui tient tout le monde en échec. Au cours des dernières semaines, les suspensions ont fait surface sans arrêt. La Chine, l’Italie, le reste de l’Europe et l’Amérique paralysent progressivement la célébration de tout événement sportif, afin d’éviter autant que possible la propagation de la pandémie.

Mais il a été dans les dernières heures où les reports et les suspensions se sont intensifiés des compétitions les plus importantes au monde. Pratiquement toutes les disciplines ont momentanément paralysé leur activité, sans savoir quand elle pourra reprendre normalement.

NBA suspendu sans date de retour

Après avoir confirmé le positif de Rudy Gobert, de l’Utah Jazz, la NBA a annoncé la suspension immédiate de tous ses matchs ne sachant pas quand jouer à nouveau. Le différend pour le reste de la saison régulière ainsi que pour les play-offs, qui devraient débuter le 18 avril, reste dans l’air. Outre le joueur français, son coéquipier Donovan Mitchell est devenu le deuxième cas confirmé de coronavirus dans la ligue nord-américaine.

L’Euroligue lève officiellement une journée

Après avoir joué certains de ses derniers matchs à huis clos, l’Euroligue a pris la décision de suspendre ses matchs programmés pour ce jeudi et vendredi. En principe, la plus haute compétition de basket-ball européen a décidé de reporter une journée de manière préventive, bien que tout indique que la suspension sera prolongée, en fonction de l’évolution de la crise.

Le Real Madrid met en quarantaine toutes les sections pour Thompkins positif

L’équipe de Madrid a décrété la Fermeture immédiate de la ville sportive de Valdebebas et mise en quarantaine la première équipe de ses sections football et basket-ball après le positif de Tray Thompkins. Le premier cas confirmé au Real Madrid en raison d’un coronavirus a entraîné l’isolement indéfini du personnel et de tous les travailleurs dans les installations du club.

Cristiano Ronaldo en quarantaine à Madère

Le premier cas de coronavirus a déjà été confirmé à la Juventus. Rugani est infecté par la souche virale qui maintient le monde sur le bord et Cristiano Ronaldo, qui est à Madère Suite à l’évolution de l’état de santé de sa mère après un AVC, il restera pour le moment dans son pays natal. Le Portugais essaie ainsi de se protéger du coronavirus qui affecte déjà directement son équipe.

Soccer suspendu aux premier et deuxième

Après la décision de la Fédération de suspendre le football en Segunda B et dans les autres catégories, la confirmation officielle du report momentané en Liga manquait. C’était une question de temps et l’entité dirigée par Javier Tebas a finalement décidé de prendre la décision de suspendre le football professionnel jusqu’à nouvel ordre, laissant le développement des derniers jours dans l’air.

McLaren se retire du GP d’Australie de Formule 1

L’équipe anglaise a enregistré le premier cas positif de coronavirus paddock et a automatiquement annoncé sa décision de se retirer du premier test de Formule 1 de l’année.. Le GP d’Australie, prévu pour ce week-end, ne présentera pas McLaren, après que Zak Brown et Andreas Seidl aient communiqué la décision à la fois à la FIA et à la F1 elle-même. La prochaine étape, et qui semble finir par arriver, est la suspension du grand prix.

L’ATP suspend le calendrier des six prochaines semaines

Le tennis s’arrête également. L’ATP a confirmé la suspension des six prochaines semaines du calendrier. Les tournois du circuit qui sont concernés et qui ne seront pas contestés cette saison sont: Indian Wells, Miami, Houston, Marrakech, Montecarlo, Barcelone et Budapest. Le différend entre Munich, Estoril, Madrid, Rome et Roland Garros reste dans l’air, ce qui serait les nominations suivantes.

En ce moment, sur le circuit féminin, la WTA n’a confirmé aucune annulation autre que celle d’Indian Wells, Zapopan et Miami, bien que les mesures devraient être prolongées jusqu’à la fin avril, comme l’a fait l’ATP, de sorte qu’il ne serait pas joué non plus à Charleston, Bogotá, Stuttgart et Istanbul.

En attendant la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa

Ce n’est pas encore officiel, mais c’est la prochaine étape qui sera franchie. L’UEFA sera obligée dans les prochaines heures – ou presque – de paralyser la Ligue des champions et la Ligue Europa. Pour commencer, Getafe a refusé de se rendre à Milan pour faire face à l’Inter, tandis que les Roms ont également annulé leur transfert à Séville. Les deux matchs sont suspendus et attendent une solution pour l’égalité.

D’un autre côté, la quarantaine du Real Madrid a forcé de reporter le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui opposera l’équipe blanche Manchester City. Dans ce contexte, la plus haute instance de football européen n’aura d’autre choix que de suspendre temporairement la compétition.