Le coronavirus menace désormais le Championnat d’Europe

Le coronavirus continue de se propager dans toute l’Europe. Il a déjà dû suspendre certains matchs en Italie ou être joué à huis clos. La célébration l’été prochain de la Eurocup dans jusqu’à 12 pays différents, avec le déplacement de fans que cela entraînera et la possibilité que le nombre de personnes infectées par le virus augmente menace également la célébration du tournoi. Pour le moment, l’UEFA est optimiste mais ne perd pas de vue la situation qui “Est sous surveillance constante.”

À l’heure actuelle, le nombre d’infections par coronavirus est plus important en Europe qu’en Chine, pays d’origine de l’épidémie. De nombreux événements sportifs ont été suspendus ou contraints de jouer derrière des portes closes pour éviter un plus grand nombre d’infections. Le nombre croissant de cas dans différents pays européens met également en danger la Euro 2020, plus dans une année où il se tiendra dans différents endroits à travers l’Europe.

Pour l’instant à l’UEFA, ils sont calmes. Il reste trois mois et demi pour la célébration du tournoi et on espère que d’ici là la situation sera maîtrisée. Cependant, son évolution n’est à aucun moment perdue de vue. «L’UEFA est en contact avec les autorités internationales et locales compétentes au sujet du coronavirus et de son développement. Pour l’instant, il n’est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le calendrier. La situation restera sous surveillance constante jusque-là », ils disent de l’organisme qui régit le football européen dans des déclarations recueillies par L’Equipe.

Le format particulier de cette année s’avère assez compliqué pour l’organisation de l’événement, une élection qui a été prise pour commémorer le 60e anniversaire de la compétition. «Pour être honnête, je ne le referais pas. Cela crée des problèmes d’organisation: législation différente, il n’y a pas d’euro dans tous les pays … C’est un beau symbole, mais on ne le refera pas »Il y a quelques mois, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a reconnu le journal gaulois susmentionné. Des difficultés qui sont devenues encore plus grandes avec l’arrivée du coronavirus en Europe et que même si pour l’instant rien ne changera, son évolution ne sera pas perdue de vue.