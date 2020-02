Le coronavirus menace les Jeux olympiques de Tokyo 2020

La même chose est arrivée avec le Virus Zika à quelques mois de Rio 2016 c’est maintenant le coronavirus qui menace les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les autorités chinoises ont déjà suspendu les championnats du monde d’athlétisme qui devaient se tenir en mars à Nankin et aussi Le Grand Prix chinois de Formule 1 en danger. Les organisateurs des Jeux de Tokyo, dont la célébration est prévue du 24 juillet au 9 août, ont déjà commencé à passer à l’action.

«Je suis sérieusement préoccupé par la propagation du coronavirus. Cela peut ralentir l’atmosphère et la dynamique de l’organisation des Jeux. J’espère que cela sera résolu dès que possible », a-t-il déclaré mardi. Toshiro Muto, chef du comité d’organisation de Tokyo 2020, après une réunion de coordination qui a abordé la propagation mondiale du virus dont le premier foyer a été détecté dans la ville chinoise de Wuhan à moins de six mois des Jeux olympiques de Tokyo.

Lundi, l’agence chinoise antidopage (Chinada) avait déjà informé le Comité international olympique (CIO) de la suspension immédiate des contrôles antidopage pour tous ses athlètes à la suite de l’état d’urgence sanitaire décrété dans leur pays par l’Organisation mondiale de la santé.

La Chine suspend ses contrôles antidopage

Au cours des dernières 24 heures, le coronavirus a fait 65 morts de plus en Chine et le nombre de morts est déjà de 494, toujours selon les chiffres officiels, qui ne semblent pas augmenter avec le passage des heures, sans oublier le vous soupçonnez que les autorités du géant asiatique inventent les chiffres.

Au-delà des compétitions suspendues, c’est désormais le Grand Prix de Formule 1 de Shanghai qui court un risque très sérieux sinon tenu après que les autorités de la ville ont annoncé la suspension de tous les événements sportifs. Dans un communiqué, la Fédération sportive de la ville a déclaré que suspendre “jusqu’à la fin de l’épidémie” tous les événements sportifs, »Performances, forums, échanges à l’étranger et autres activités».

Y aura-t-il un Grand Prix chinois de Formule 1?

Il est prévu que les responsables de la Formule 1 se rencontrent mercredi pour décider si le Grand Prix de Chine, prévu pour le week-end du 17 au 19 avril, se déroule, est suspendu, reporté ou relocalisé.

Pendant ce temps, l’horloge tourne aux Jeux de Tokyo. Jusqu’à présent, les organisateurs de Tokyo 2020 n’avaient montré aucun symptôme de préoccupation au-delà des déclarations d’intention classiques et porter un toast au soleil dans le style de prendre “toutes les mesures nécessaires” face à “toute incidence de maladies infectieuses”, sans parler explicitement à aucun moment du coronavirus.

Mais tout change au pays du soleil levant. Responsable du ministère japonais de la santé et de l’organisation des Jeux Olympiques ils se réuniront à la fin de la semaine pour analyser la situation et discuter des mesures préventives possibles pour le grand événement sportif.

Le Comité International Olympique et les fédérations chargées d’organiser les tournois pré-olympiques ont déjà décidé de changer le siège de plusieurs de ces tournois: basket féminin, boxe ou football féminin. Il ne nous reste plus qu’à attendre les événements pour voir comment le coronavirus peut affecter les Jeux de Tokyo 2020.