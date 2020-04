Le coronavirus mènera la Liga MX à dire au revoir aux contrats avec de l’argent

Le Mexique, ainsi qu’une grande partie des ligues dans le monde, se caractérise par contrats impliquant des dollars, la devise la plus utilisée par excellence. Cependant, les top managers de Liga MX ils envisageraient sérieusement de mettre fin à ce mandat et retour aux accords avec les pesos mexicains.

Cela a une relation énorme avec le Une épidémie de coronavirus affecte le football national et international. En effet, avec la chute de nombreux aspects commerciaux, financiers, hospitaliers et sportifs, entre autres, le dollar a connu une augmentation de sa valeur. Cela entraîne une modification des contrats par rapport à leur date de signature, car avec l’augmentation du dollar, le peso mexicain est dévalué.

Ainsi, et dans le but d’éviter une plus grande crise financière après une nouvelle pandémie future hypothétique, la Liga MX resterait soutenu par la monnaie nationale et ne seraient plus obligés de suivre le rythme de l’augmentation ou non de la Monnaie américaine.

Source: El Universal Deportes

Selon les rapports Sports universels, cette mesure (et le paiement des taxes des footballeurs) éviterait des dépenses équitables à 35 pour cent des clubs. En d’autres termes, ce pourcentage pourrait être économisé et, le cas échéant, l’utilisation pour des mesures d’urgence telles que celles qui existent Liga MX et dans le football en général.

Jusqu’à présent, ni le Président de l’organisation de football ni aucune institution sportive ne l’a tranchée. Cependant, tout semble indiquer que la mesure peut être spécifiée pour le prochain semestre tant que les parties concernées sont d’accord avec lui.

