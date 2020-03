Le coronavirus met en danger la continuité de Cristiano à la Juventus

Malgré l’acceptation des joueurs de la Juventus de baisser leurs salaires pour réduire l’impact économique dérivé de la crise des coronavirus, l’entité bianconienne se trouve toujours dans une situation difficile et sans garantie de pouvoir conserver Cristiano Ronaldo. Selon la presse italienne, le club italien gère différents scénarios parmi lesquels il est inclus la vente de l’attaquant portugais cet été.

Le journal italien Il Messaggero publie ce mardi les trois scénarios que la Juventus de Turin gère en ce qui concerne l’avenir de Cristiano Ronaldo dans l’entité bianconera. L’équipe italienne a lancé à l’été 2018 pour la star portugaise avec un chéquier et faisant de lui le mieux payé de la Serie A avec un record de 31 millions par saison. Cependant, la pandémie actuelle de coronavirus a également frappé les coffres du club et malgré le fait que les joueurs, avec le leader de Madère, ont accepté la réduction de salaire, la situation économique de la Juve reste compliquée.

À la Juventus ils ne veulent pas se séparer de Cristiano Ronaldo, Mais la situation actuelle nous oblige à envisager son départ comme un moyen possible de guérir certains comptes touchés par l’arrêt de toutes les compétitions que la pandémie de coronavirus a provoquées. Selon le journal susmentionné, à la Juventus, ils méditent sur le possible départ de l’ancien Real Madrid cet été pour un montant qui laissera un minimum environ 70 millions d’euros au club italien. Bien que son départ leur ferait renoncer à leur qualité et réduirait leurs revenus au niveau du marketing, cela se traduirait par une injection rapide d’argent grâce à leur vente.

Les deux autres scénarios analysés par le conseil d’administration de la Juventus laisseraient Cristiano dans l’équipe italienne, soit avec la date de fin actuelle de son contrat mais envisageant une réduction de son record ou une prolongation d’un an, jusqu’en 2023, et le payant en plusieurs versements. votre profil pour les années à venir.