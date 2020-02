Le coronavirus met le sport mondial en échec

La propagation rapide du coronavirus Il a suspendu le sport mondial. Événements sportifs suspendus, matchs sans public, mesures de prévention par les clubs de football et les Eurocup et les Jeux Olympiques de Tokyo, les deux événements les plus marquants du calendrier sportif de l’année, dans l’attente de l’évolution de la situation pour agir si besoin. COVID-19 a mis le sport mondial en échec.

C’est le thème du moment et il semble qu’il nous accompagnera un moment. Le coronavirus est devenu le protagoniste de cette année 2020 et constitue une menace sérieuse pour les différents événements sportifs de l’année. Le but est de stopper la propagation du virus c’est pourquoi il est devenu nécessaire de suspendre ce week-end des rendez-vous comme le GP de Formule 1 chinois ou des matches serrés comme l’Inter-Ludogorets de la Ligue Europa ou le classique italien.

Le dernier événement sportif directement touché par le coronavirus a été le Tour des Emirats, à Abu Dhabi. Les deux dernières étapes ont été suspendues lors de la réunion deux cas positifs de coronavirus au sein du personnel d’une des équipes participantes. Les cyclistes, ainsi que d’autres membres du personnel des équipes et la presse restent enfermés dans deux hôtels en attendant de passer les analyses qui déterminent s’il y en a de plus positives.

Bouclier de clubs de football

La psychose avant une éventuelle contagion de coronavirus a également été installée dans les équipes de football. Valence et Betis ont suspendu toutes sortes d’événements non sportifs tels que les conférences de presse; Arsenal soumettra aux journalistes un questionnaire pour interdire leur accès à la conférence de presse en cas de symptômes et des équipements tels que Barcelone ont également reçu un exposé informatif sur le sujet. Il Newcastle a interdit à ses joueurs de se serrer la main pour se saluer …

De plus, la contagion d’un footballeur italien de Serie C a conduit à La Juventus va séparer la filiale de l’entraînement avec la première équipe depuis qu’il a affronté Pianese dimanche dernier, où il joue le joueur qui a été testé positif pour le test du coronavirus.

Stades vides et jours suspendus

Juventus – L’Inter Milan ce week-end se jouera en coulisses, comme cinq autres matches de Serie A. En Suisse, la fédération a suspendu tous les matches du 24e match de SuperLiga à titre préventif contre la croissance nombre d’infections en Europe.

Le début de la Formule 1, à vilo

La nouvelle saison de Formule 1 devrait débuter le 15 mars, avec le GP d’Australie, mais à ce stade, il est étudié s’il convient de retarder le début du championnat. Pour le moment, Chase Carey, président exécutif de la F1, dit que les trois premières courses “allez-y”, mais il y a beaucoup de voix qui suggèrent la pertinence de suspendre les courses d’Australie, de Bahreïn et du Vietnam pour éviter une nouvelle contagion et commencer avec le GP néerlandais en mai. Celui qui a été suspendu est le GP de Chine, qui allait se jouer en avril, et qui n’a toujours pas de nouvelle date.

L’euro et les Jeux Olympiques menacés

Il est encore temps et on espère que d’ici là la situation sera maîtrisée, mais pour ce qui peut arriver, les deux grands événements sportifs de l’année –Eurocup et Jeux Olympiques– ne perdez pas de vue ce qui se passe avec le coronavirus. L’UEFA déclare qu ‘”elle est en contact avec les autorités internationales et locales compétentes au sujet du coronavirus et de son développement” et elle est convaincue que la célébration de l’Eurocup dans 12 pays différents pourra se tenir comme prévu. De son côté, le CIO s’est donné un délai de trois mois pour décider s’il maintiendrait les Jeux Olympiques dans la capitale japonaise.